基金會風波牽扯馬英九家庭、健康 張雅屏問：真有需要這樣？

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，疑有侵占、背信，馬英九基金會今早聲明表示正式提出刑事告訴。然而，馬英九身體狀況也成為輿論焦點。國民黨考紀會主委張雅屏公開質疑，真的有需要這樣嗎？

張雅屏回憶，1998年台北市長選舉，在新生南路信義路口的馬英九競選台北市長的競選總部。大家看陳水扁在談話節目上，回應外界對其到澳門召妓的疑雲，牽扯到還有無與吳淑珍私密互動，陳水扁表示夫妻間仍保有性生活。當時還僅是台北市長候選人的馬英九，對這一幕臉露不解的回頭問「選舉要選成這樣嗎？」

張雅屏說，馬英九認為家人關係是隱私，不應拿來在公眾面前討論。現在，馬英九的家庭生活被公布出來，「真的有需要這樣嗎？」如今完全能理解馬英九當年的不解。