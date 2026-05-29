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馬英九風波藍營心碎 侯漢廷：政論節目執意安排就「告假」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片／記者曾原信攝影
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片／記者曾原信攝影

馬英九基金會風波延燒，新黨北市議員侯漢廷今直言，基層支持者看得很焦慮，大家最不想看到的，就是內部摩擦演變成親痛仇快、授綠以刀的鬧劇，也宣布不再評論此風波，如果政論節目執意安排，他會避談或「告假」。

侯漢廷今在臉書指出，馬英九基金會的事件，若有不法，就依法偵辦；若無不法，大老們應盡快內部溝通、消除誤會，沒必要一直召開記者會、受訪放話。

侯漢廷表示，在野要團結，就要有人先從自己做起。因此鄭重宣告，他即日起在所有政論節目及媒體對外，不會再評論此風波；如果節目通告執意安排此題，他會選擇避談，或直接告假該場節目，「莫讓分析評論成為當事人們內耗素材。」

侯漢廷強調，他的戰力只會用在監督民進黨、為人民發聲的刀口上。「此題從我封口，讓我們專注回真正的戰場」。

侯漢廷 馬英九 藍營 馬英九基金會 國民黨

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