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回應接受台商捐款為何不報帳 蕭旭岑：怕賴政府查水錶

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
被指接受台商捐款，蕭旭岑表示那是捐給馬英九個人的錢，由他代收，都用於公務。（本報系資料照片）
被指接受台商捐款，蕭旭岑表示那是捐給馬英九個人的錢，由他代收，都用於公務。（本報系資料照片）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑王光慈等涉違財政紀律案，國安會前秘書長金溥聰更公開蕭旭岑和台商韓螢煥捧現金合照，質疑為何不報帳？蕭旭岑今表示，有個關鍵點是2024年賴清德總統當選，許多台商怕被查水錶，不敢捐給馬英九基金會，就捐給馬英九個人。

蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時說，他非常不能認同用懷疑的眼光，甚至說「紅錢」去質疑這些台商，應該要思考為什麼台商不敢捐給馬英九基金會，變成只能用饋贈的方式捐給馬英九個人，就是因為政治壓力。

蕭旭岑說，「今天把它變成一個核彈要毀滅我，我願意承受，但是不能夠汙名化任何一個在大陸努力奮鬥的台商，不能汙名化任何一個願意支持馬總統的人。」

蕭旭岑指出，馬英九基金會成立之後，很多同仁碰到有支持馬英九的熱心民眾，到基金會的樓下捐2千元、5千元，同事都要下去拿，也有民眾要求拍照。馬英九跟一些熱心幫助的人吃飯時，有時候也會拿出現金10萬、20萬、30萬，受理後怎麼做才是重點，程序是只要拿到錢，都要立刻交給負責財務的同事王光慈。

蕭旭岑說，王光慈明確告訴同事，這些錢只要是捐給基金會一定要入帳，要開收據給捐錢的民眾，要其身分證及「抬頭」，可以抵稅，但有些人不希望曝光、不希望顯示在捐款的名冊上，所以要用無名氏，但是沒有那麼多財產怎麼存？必須要註明說這是誰的捐款。

蕭旭岑表示，基金會必須靠捐助才能夠運作，2023年台商春節餐會之後，陸陸續續有些台商捐款，大部分都有入帳，但詢問韓螢煥提供資料，韓說「不要」。重點是這張照片不是真相，讓照片出來就是要讓他在政治上「社會性死亡」，相信有些朋友因為這張照片，開始對他產生懷疑。他強調，他知道這張照片傷害很大，他的笑容為什麼會這麼坦蕩，是因為除了他的薪水之外，沒有一分給馬英九或基金會的錢進到他的口袋，他問心無愧。

蕭旭岑說，馬英九的帳、私帳等都是王光慈跟馬英九討論，他從來都不過問。他沒有跟馬英九當面談過錢的事情，談的都是對外的事情，如發言、論述等。王光慈曾提醒，馬英九的總統卸任禮遇結束後會差很多，2024年3月15日他跟王光慈與馬英九開會討論訪陸的事情，請示台商或企業界（捐款事宜）。

蕭旭岑表示，所有資料都提供給調查小組，調查小組會做出清白的結論，不是隨便做的。他不認同現在的基金會主事者攻擊調查小組，經濟部前部長尹啟銘、行政院前秘書長薛香川、國民黨前立委李德維等，在政壇均非無名之輩，不可能袒護他跟王光慈。

蕭旭岑說，這件事情發生至今，他咬緊舌根，打落門牙和血吞，什麼事情也不能講，是因為要保護馬英九，即使到今天這一刻，他也還是存在保護馬英九的心。但不要忘記他有家人 ，「難道能夠因為不管是為了什麼目的，就只為了毀滅我或是傷害國民黨？」

蕭旭岑表示：「我的感情受創不像王光慈那麼深，王光慈是『超級大馬粉』。」馬英九沒有虧待他，他也沒有辜負馬英九，今天發生這件事情是悲劇，也造成傷害，但他並不怪任何人。金溥聰是他的老長官，他雖然批評金，但就事論事，金說幫他找工作，他也非常感謝他。

蕭旭岑坦言，這一年來自己跟馬英九的關係非常不好，馬英九認為有很多事情蕭都不讓其做，他也和金溥聰一樣被馬英九問過「你聽周美青的還是聽我的？」但他的答案和金溥聰不一樣。蕭說，「我說對不起，我聽醫生的，還有我是你的幕僚，負責你的公眾形象，如果有損的事情，就算你堅持我也不會同意，所以我跟他（指馬英九）有非常激烈的衝突」。

蕭旭岑敘述，馬英九曾想發文立法院長韓國瑜祭孔的事情，但那是2019年的事情；馬英九也曾想發臉書文，肯定賴清德總統放棄台獨立場，但賴清德並未放棄台獨，他因此跟馬英九大吵一架。他會希望馬英九不要做出錯誤的決定，傷害別人傷害自己，馬英九現在做的事情深刻傷害他跟他的家人，但他知道馬英九已經不是以前的馬英九。

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，國安會前秘書長金溥聰舉行記者會，公開蕭旭岑和台商韓螢煥捧現金合照，並質疑為何不報帳？圖／聯合報資料照
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