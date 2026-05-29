回應接受台商捐款為何不報帳 蕭旭岑：怕賴政府查水錶

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，國安會前秘書長金溥聰更公開蕭旭岑和台商韓螢煥捧現金合照，質疑為何不報帳？蕭旭岑今表示，有個關鍵點是2024年賴清德總統當選，許多台商怕被查水錶，不敢捐給馬英九基金會，就捐給馬英九個人。

蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時說，他非常不能認同用懷疑的眼光，甚至說「紅錢」去質疑這些台商，應該要思考為什麼台商不敢捐給馬英九基金會，變成只能用饋贈的方式捐給馬英九個人，就是因為政治壓力。

蕭旭岑說，「今天把它變成一個核彈要毀滅我，我願意承受，但是不能夠汙名化任何一個在大陸努力奮鬥的台商，不能汙名化任何一個願意支持馬總統的人。」

蕭旭岑指出，馬英九基金會成立之後，很多同仁碰到有支持馬英九的熱心民眾，到基金會的樓下捐2千元、5千元，同事都要下去拿，也有民眾要求拍照。馬英九跟一些熱心幫助的人吃飯時，有時候也會拿出現金10萬、20萬、30萬，受理後怎麼做才是重點，程序是只要拿到錢，都要立刻交給負責財務的同事王光慈。

蕭旭岑說，王光慈明確告訴同事，這些錢只要是捐給基金會一定要入帳，要開收據給捐錢的民眾，要其身分證及「抬頭」，可以抵稅，但有些人不希望曝光、不希望顯示在捐款的名冊上，所以要用無名氏，但是沒有那麼多財產怎麼存？必須要註明說這是誰的捐款。

蕭旭岑表示，基金會必須靠捐助才能夠運作，2023年台商春節餐會之後，陸陸續續有些台商捐款，大部分都有入帳，但詢問韓螢煥提供資料，韓說「不要」。重點是這張照片不是真相，讓照片出來就是要讓他在政治上「社會性死亡」，相信有些朋友因為這張照片，開始對他產生懷疑。他強調，他知道這張照片傷害很大，他的笑容為什麼會這麼坦蕩，是因為除了他的薪水之外，沒有一分給馬英九或基金會的錢進到他的口袋，他問心無愧。

蕭旭岑說，馬英九的帳、私帳等都是王光慈跟馬英九討論，他從來都不過問。他沒有跟馬英九當面談過錢的事情，談的都是對外的事情，如發言、論述等。王光慈曾提醒，馬英九的總統卸任禮遇結束後會差很多，2024年3月15日他跟王光慈與馬英九開會討論訪陸的事情，請示台商或企業界（捐款事宜）。

蕭旭岑表示，所有資料都提供給調查小組，調查小組會做出清白的結論，不是隨便做的。他不認同現在的基金會主事者攻擊調查小組，經濟部前部長尹啟銘、行政院前秘書長薛香川、國民黨前立委李德維等，在政壇均非無名之輩，不可能袒護他跟王光慈。

蕭旭岑說，這件事情發生至今，他咬緊舌根，打落門牙和血吞，什麼事情也不能講，是因為要保護馬英九，即使到今天這一刻，他也還是存在保護馬英九的心。但不要忘記他有家人 ，「難道能夠因為不管是為了什麼目的，就只為了毀滅我或是傷害國民黨？」

蕭旭岑表示：「我的感情受創不像王光慈那麼深，王光慈是『超級大馬粉』。」馬英九沒有虧待他，他也沒有辜負馬英九，今天發生這件事情是悲劇，也造成傷害，但他並不怪任何人。金溥聰是他的老長官，他雖然批評金，但就事論事，金說幫他找工作，他也非常感謝他。

蕭旭岑坦言，這一年來自己跟馬英九的關係非常不好，馬英九認為有很多事情蕭都不讓其做，他也和金溥聰一樣被馬英九問過「你聽周美青的還是聽我的？」但他的答案和金溥聰不一樣。蕭說，「我說對不起，我聽醫生的，還有我是你的幕僚，負責你的公眾形象，如果有損的事情，就算你堅持我也不會同意，所以我跟他（指馬英九）有非常激烈的衝突」。

蕭旭岑敘述，馬英九曾想發文立法院長韓國瑜祭孔的事情，但那是2019年的事情；馬英九也曾想發臉書文，肯定賴清德總統放棄台獨立場，但賴清德並未放棄台獨，他因此跟馬英九大吵一架。他會希望馬英九不要做出錯誤的決定，傷害別人傷害自己，馬英九現在做的事情深刻傷害他跟他的家人，但他知道馬英九已經不是以前的馬英九。