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馬英九基金會告蕭旭岑、王光慈 羅智強詠詩嘆：蝸牛角上爭何事？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照 黃義書
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照 黃義書

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，疑有侵占、背信。馬英九基金會今早聲明表示正式提出刑事告訴。國民黨立委羅智強引詩詠志，嘆「蝸牛角上爭何事？」國民黨立院黨團書記長林沛祥說，盼此事早點落幕。

馬英九基金會表示，關於蕭旭岑、王光慈2人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於今日上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

蕭旭岑則在今早接受專訪時表示遺憾，並以「悲劇」形容。他表示這件事情傷害最重的是馬英九，有心人士明知馬英九判斷力不同以往，仍要馬英九提刀往前衝，非常不道德。

針對馬英九基金會提告蕭旭岑、王光慈等涉背信、侵占，羅智強說，「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身」，更感嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言。」林沛祥說，羅智強回答得很好，也希望這件事情早點落幕。

羅智強所引詩句出自唐代詩人白居易的「對酒五首・其二」，原文是「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是痴人。」比喻人生短暫如微塵，名利爭奪如同在蝸牛觸角上爭地，勸人看開得失、及時行樂。

國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照

蕭旭岑 馬英九基金會 馬英九 羅智強

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