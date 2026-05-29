馬英九基金會提告 蕭旭岑：有不法願辭副主席

馬英九基金會風波持續延燒，基金會今天對前員工蕭旭岑、王光慈提起刑事告訴。蕭旭岑表示，他這一生清清白白坦坦蕩蕩，沒有拿任何一分不應該拿的錢，對得起前總統馬英九，就讓司法還他清白公道。

蕭旭岑表示，如果有任何不法，他願意辭去國民黨副主席。至於現階段，會向國民黨主席鄭麗文報告，之後再對外說明。

馬英九基金會前員工蕭旭岑、王光慈遭質疑違反財政紀律，馬英九基金會今天上午發布聲明指出，關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於今天上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

基金會表示，馬英九基金會自成立以來，始終秉持公益宗旨，基金會所管理的資源，皆關乎公共信賴與公益使命，自應依法、透明、審慎處理。

基金會指出，本案既已進入司法程序，基金會現階段不便對外就案件細節多作說明，後續亦將全力配合司法調查。感謝社會各界關心，並盼外界尊重司法程序，靜待司法機關依法查明真相，使社會正義得以伸張。

蕭旭岑則受訪表示，他覺得非常遺憾，新北市政府要求馬英九基金會召開董事會釐清，他不知道今天的提告代表董事會還是個人，他可能要去了解。

蕭旭岑指出，他這一生清清白白、坦坦蕩蕩，沒有拿任何一分不該拿的錢。今天面對這樣的情況，他會勇敢面對，他對得起前總統馬英九，這樣的動作跟指控若只是要傷害他或國民黨，他認為大家都看在眼裡。

蕭旭岑表示，既然要進入司法的階段，當然要了解本身的程序跟合法性，但清者自清，就讓司法還他清白公道。