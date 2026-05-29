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遭提告背信侵占 蕭旭岑：悲劇 有心人士傷害最重的是馬英九

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑王光慈等涉違財政紀律案，疑有侵占、背信。馬英九基金會今早發出聲明，表示已於上午委由律師備妥訴狀、事證，正式提出刑事告訴。蕭旭岑表示遺憾，以「悲劇」形容，並表示這件事情傷害最重的是馬英九，有心人士明知馬英九判斷力不同以往，仍要馬英九提刀往前衝，非常不道德。

蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，這事如果要走到對簿公堂，傷害最重的一定是馬英九，事情發展到這程度，他不再多言，事關他個人清白，整件事情對他的家人及他個人是很大的打擊，他會堅強面對，也會坦蕩說明。

馬英九現在在台北地方法院的輔助宣告，也是重要的面向。無論如何回歸到他的堅持跟原則，希望保護馬英九，不要再受到刺激，他比較關心馬英九未來照顧。他質疑，馬英九基金會董事會如果還沒有決議的話，要怎麼送司法？是告發還是自訴？他並不清楚。

蕭旭岑以「悲劇」形容，他表示，這件事情傷害最重的是馬英九，他不願意看到，可是不知道是什麼原因，反正有心人士要造成這樣的結果，不惜以馬英九為犧牲，明知馬英九的狀況是如何，明知馬英九個人不管是判斷力或是對事情看法，也許不同以往，仍然要讓馬英九提刀往前衝。他覺得非常不道德。

蕭旭岑說，他問心無愧，盡守本分。如果他有任何不法，當然願意辭去國民黨副主席，但他認為這件事情本身在程序上、在法律上的疑義，還需要釐清。

蕭旭岑 馬英九 王光慈 馬英九基金會

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