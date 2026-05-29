遭提告背信侵占 蕭旭岑：悲劇 有心人士傷害最重的是馬英九

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，疑有侵占、背信。馬英九基金會今早發出聲明，表示已於上午委由律師備妥訴狀、事證，正式提出刑事告訴。蕭旭岑表示遺憾，以「悲劇」形容，並表示這件事情傷害最重的是馬英九，有心人士明知馬英九判斷力不同以往，仍要馬英九提刀往前衝，非常不道德。

蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，這事如果要走到對簿公堂，傷害最重的一定是馬英九，事情發展到這程度，他不再多言，事關他個人清白，整件事情對他的家人及他個人是很大的打擊，他會堅強面對，也會坦蕩說明。

馬英九現在在台北地方法院的輔助宣告，也是重要的面向。無論如何回歸到他的堅持跟原則，希望保護馬英九，不要再受到刺激，他比較關心馬英九未來照顧。他質疑，馬英九基金會董事會如果還沒有決議的話，要怎麼送司法？是告發還是自訴？他並不清楚。

蕭旭岑以「悲劇」形容，他表示，這件事情傷害最重的是馬英九，他不願意看到，可是不知道是什麼原因，反正有心人士要造成這樣的結果，不惜以馬英九為犧牲，明知馬英九的狀況是如何，明知馬英九個人不管是判斷力或是對事情看法，也許不同以往，仍然要讓馬英九提刀往前衝。他覺得非常不道德。

蕭旭岑說，他問心無愧，盡守本分。如果他有任何不法，當然願意辭去國民黨副主席，但他認為這件事情本身在程序上、在法律上的疑義，還需要釐清。