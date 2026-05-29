馬英九基金會：正式對蕭旭岑、王光慈背信侵占提出刑事告訴

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律案，馬英九基金會今早發出聲明，表示已於上午委由律師備妥訴狀、事證，正式提出刑事告訴。既已進入司法程序，現階段不便對外就案件細節多作說明。

馬英九基金會表示，關於蕭旭岑、王光慈2人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於今日上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

馬英九基金會表示，基金會自成立以來，始終秉持公益宗旨，基金會所管理之資源，皆關乎公共信賴與公益使命，自應依法、透明、審慎處理。

馬英九基金會強調，本案既已進入司法程序，本基金會現階段不便對外就案件細節多作說明，後續亦將全力配合司法調查。感謝社會各界關心，並盼外界尊重司法程序，靜待司法機關依法查明真相，使社會正義得以伸張。