馬辦風暴延燒！馬以南致電質問 金溥聰掛電話

馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰昨接受專訪時透露，他曾勸馬英九息事寧人，但若早些時間，基金會前執行長蕭旭岑、王光慈沒有苦苦相逼，也許可以；金也說，馬英九夫人周美青盼少讓馬英九露面，但馬堅持追查。針對馬大姊馬以南「停止傷害英九」的簡訊爭議，金溥聰首度披露，三月曾接獲馬以南電話質問，「你是不是在糊弄馬英九」，他對此感到不悅而掛斷電話。

蕭旭岑昨天搭機返台時受訪表示，盼馬英九基金會公布調查小組報告，「還我公道跟清白」，至於不是馬英九基金會董事會成員或非依法規定的動作，他不適合再回應；主管機關新北市政府已經要求召開董事會，他呼籲基金會儘快召開董事會，回到相關法律程序來處理。

金溥聰昨接受「少康戰情室」主持人趙少康專訪。對於是否把事情和緩，別上法院？金溥聰說，馬英九學法律，跟馬爭法律，馬會不服氣，「總之有的話移送法辦；沒有的話，還蕭旭岑、王光慈清白。」

金溥聰說，再給馬英九一、兩天時間，讓馬再思考思考，馬英九有猶豫、跳動，有時候想Ａ、有時候講Ｂ，有時候受到資訊影響，可能還會變，會盡快在幾天內確定。

針對董事李德維公布馬以南「停止傷害英九」的簡訊，金溥聰斥不實並將提告，馬以南則表示願到法院提證釐清。金溥聰說，此事很詭異，通常都不願意上法院，但這次每個人都說敢上法庭，有通聯紀錄，這些都可以調。

金溥聰透露，今年三月他在家接到馬以南電話，馬以南當時問，「你是不是都在糊弄馬英九？」他一聽到這樣講，表達「不能這樣講話，我不跟妳談」，當場掛電話。

趙少康追問，馬以南會不會將訊息傳到舊手機？金表示，他七、八年沒換手機，「要講就來啊，迅速解決，就事論事把疑雲掃除。」

馬以南向法院提起對馬英九「輔助宣告」，金溥聰說，第一次馬英九打給馬以南，馬英九表明只是調查，馬以南一開始說沒有；第二次，馬英九到法院查後發現確有此事，再打給馬以南，馬以南才承認說「我是為你好」。金說，「她的可信度真的是可以再加強一下」。