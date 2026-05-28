快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

影／捲百萬現金捐款爭議 蕭旭岑盼公布報告「還我清白」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中國國民黨副主席蕭旭岑今天搭機返台，盼馬英九基金會公布調查小組報告還他公道跟清白。記者黃仲明／攝影
中國國民黨副主席蕭旭岑今天搭機返台，盼馬英九基金會公布調查小組報告還他公道跟清白。記者黃仲明／攝影

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九25日委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，出示基金會前執行長與台商「手捧百萬現金」合照，質疑未找到相關入帳記錄，蕭旭岑仍於26日出席2026浙江台灣周開幕式並且發表談話。蕭旭岑今天搭機返台時表示，盼馬英九基金會公布調查小組報告「還我公道跟清白」。

中國國民黨副主席蕭旭岑下午5時53分搭乘東方航空MU-2009航班自寧波返台時指出，馬英九基金會的主管機關，新北市政府已經公開要求馬英九基金會要召開董事會釐清捐款爭議，馬前總統是非常依法行政的人，他也呼籲馬英九基金會能盡快召開董事會，並且盡快公布調查小組的報告「還我公道跟清白」。

蕭旭岑說，不是馬英九基金會董事會的成員或是非依法規定的動作，他不適合再回應。至於馬英九基金會會不會對他跟王光慈提告一事，蕭旭岑說主管機關新北市政府已經要求馬英九基金會召開董事會，回到財團法人法跟相關法律程序來處理，蕭呼籲馬英九基金會儘快召開董事會。

有媒體報導指稱，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂26日下午與蕭旭岑會面，卻遇到失約。蕭旭岑對此回應「這是個烏龍」，他已經排定好與這位智庫學者會面，沒有因為什麼事情而取消，據他了解是因為聯繫上的小小誤解，國民黨國際部已公開發表聲明，將如期與這位學者會面。

中國國民黨副主席蕭旭岑今天搭機返台。記者黃仲明／攝影
中國國民黨副主席蕭旭岑今天搭機返台。記者黃仲明／攝影

蕭旭岑 國安會 馬英九 金溥聰

延伸閱讀

馬辦風暴 鄭麗文：讓馬英九留下應有的體面

馬英九與韓螢煥餐敘合影曝光！基金會：當次餐會韓未捐款 非蕭可蒙混

收錢沒入帳？金溥聰秀「蕭旭岑與台商捧現金合照」 陸委會指非尋常台商組織

金溥聰：未說馬英九夫妻分居 向周美青道歉

相關新聞

收錢沒入帳？金溥聰秀「蕭旭岑與台商捧現金合照」 陸委會指非尋常台商組織

針對國民黨副主席蕭旭岑遭指收受台商韓螢煥百萬元捐款，陸委會副主委梁文傑今天表示，目前款項流向各說各話，希望若馬英九基金會提告，檢方能協助釐清真相。他並指出，韓螢煥隸屬的台企聯非單純台商組織，而是由國台辦主導、具政治任務的團體。

影／捲百萬現金捐款爭議 蕭旭岑盼公布報告「還我清白」

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九25日委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，出示基金會前執行長與台商「手捧百萬現金」合照，質疑未找到相關入帳記錄，蕭旭岑仍於26日出席2026浙江台灣周開幕式並且發表談話。蕭旭岑今天搭機返台時表示，盼馬英九基金會公布調查小組報告「還我公道跟清白」。

馬辦風暴 鄭麗文：讓馬英九留下應有的體面

馬英九基金會延燒政治風暴，前執行長蕭旭岑與捐款台商捧著鈔票的合照引發話題。國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪時表示，外界應給予馬英九及其家人空間，不護短蕭旭岑，但後續說法像帶風向「拿老共的錢」，這帽子扣太大，「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」

金溥聰：未說馬英九夫妻分居 向周美青道歉

馬英九基金會風暴延燒，馬家人日前聲明馬英九有醫療需求，希望真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」，但馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰昨說，馬家事前沒聯絡，馬英九未跟太太周美青住一起，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人；馬還告訴他，覺得自己「被繭居」了。是否對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，金溥聰說，基金會將開會決定。

曝馬英九周美青未同住造成困擾 金溥聰致歉強調未說「分居」

馬英九基金會風暴延燒，馬英九夫人周美青、大姊馬以南日前聲明證實馬英九有醫療需求，希望能真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」。馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰今受訪時提及，馬英九未和周美青住在一起，引發議論。金溥聰說，受訪時未能充分解釋清楚，導致媒體誤會，讓周美青感到很大的困擾，向馬家人、尤其是周美青鄭重致歉。

【即時短評】就讓馬英九基金會的事回歸基金會吧！

前總統馬英九的健康與其基金會風波愈演愈烈，如今卻在不同人各說各話下，演成一場真假難辨的政治羅生門。有人公開與馬家人唱反調，也有人反覆對外放話、暗示，讓整起事件難以平息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。