收錢沒入帳？金溥聰秀「蕭旭岑與台商捧現金合照」 陸委會指非尋常台商組織

針對國民黨副主席蕭旭岑遭指收受台商韓螢煥百萬元捐款，陸委會副主委梁文傑今天表示，目前款項流向各說各話，希望若馬英九基金會提告，檢方能協助釐清真相。他並指出，韓螢煥隸屬的台企聯非單純台商組織，而是由國台辦主導、具政治任務的團體。

國安會前秘書長金溥聰日前出示國民黨副主席蕭旭岑曾收一筆台商款項而未有入帳紀錄，並亮出蕭與手捧現金捐款的台商合照。照片中的台商韓螢煥現為廈門台協會長，日前被推選為大陸全國台企聯會長候選人。

梁文傑今天在陸委會例行記者會上表示，從照片背景看起來應該是在台灣，不是在大陸，看到蕭旭岑收了韓螢煥的錢，至於收了這筆錢接下來去哪裡，現在都是各說各話，也希望如果馬英九基金會提告的話，檢察官能夠協助釐清真相。

他進一步指出，韓螢煥隸屬台企聯，可能是台企聯下屆會長熱門人選。但必須要指出，台企聯不是單純的台商協會，而是中共國台辦組織的台商組織。其章程明確寫出要促進統一等內容，要當上台企聯的幹部、會長，當然必須符合中共那邊的很多要求，所以它並不是一個單純台商組織，而是國台辦所組織的一個富有政治任務的團體。