馬英九感謝台商捐款合照曝光 推翻蕭旭岑私吞的質疑

照片為TVBS 新聞網截圖

針對近日馬英九基金會前執行長蕭旭岑遭到質疑「私下收受台商韓螢煥現金捐款」一事，根據最新曝光的合照顯示，馬英九基金會於2024年2月舉辦台商春節餐會，邀請曾經捐款之台商及政界人士出席，前總統馬英九並在台上公開感謝韓螢煥捐款，而且與韓螢煥合影留念。

依據《TVBS新聞網》報導，如果韓螢煥捐款一事從未被馬英九知悉，馬英九不可能在公開場合向韓螢煥表達感謝，更不可能於餐會中與其合照。

報導亦指出，韓螢煥受訪時表示，當時個人拿出新台幣100萬元，目的就是要捐給前總統馬英九，並交由蕭旭岑代為轉交。

蕭旭岑先前說明，自己是代替馬英九接受台商個人捐款，且因台商不願入帳，才以現金方式處理；事後馬英九並指示「公辦公用」。

從現有報導所揭露的時間序列來看，2023年韓螢煥交付款項，2024年2月馬辦餐會公開致謝並合影，二者相互印證，足以說明款項來源、目的與受贈對象並非隱匿不明，而且可以完全公開。

因此，外界若僅憑一張「手捧現金」照片，即推論蕭旭岑私吞捐款，不僅過度簡化事實，也忽略後續公開感謝與合影所代表的知情脈絡。按照這個邏輯，未來任何人如果跟現金合照，都涉及不當收受？如果跟豪車或豪宅合照，是否就涉及收受豪車、豪宅？

會計學者指出，真正需要被檢視的，應是基金會內部財務流程是否完備，而非在未有確切證據前，將行政程序爭議直接上綱為個人侵占。此一事件涉及蕭旭岑等當事人的清白，應該要回到事實與證據本身，而不是輕易進行政治操作或是片面指控。

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