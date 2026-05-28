金溥聰：未說馬英九夫妻分居 向周美青道歉

馬英九基金會風暴延燒，馬家人日前聲明馬英九有醫療需求，希望真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」，但馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰昨說，馬家事前沒聯絡，馬英九未跟太太周美青住一起，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人；馬還告訴他，覺得自己「被繭居」了。是否對前執行長蕭旭岑、王光慈提告，金溥聰說，基金會將開會決定。

不過，金溥聰昨晚發出聲明，昨受訪時並沒有稱馬、周「分居」，但仍造成部分媒體誤會，會讓周美青感到很大困擾，他很清楚周每天細心照顧馬的生活起居及飲食，但他受訪時未能充分解釋清楚，「本人在此向馬總統的家人尤其是周美青女士鄭重致歉。」

對於基金會董事李德維先前公布馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰的簡訊，盼「停止傷害馬英九」，被金駁斥喊告。馬以南昨透過律師龍毓梅指出，若法院開庭，她願出庭提供證據，不過未收到法院開庭通知。

金溥聰昨天上午接受媒體人趙少康專訪，對於馬家聲請輔助宣告，事先有無知會馬英九？金溥聰說，馬英九沒有和周美青住一起，而是住在同一層的對面，周平時會拿藥過來；基金會董事薛香川曾帶馬以南和律師、周美青一起到家裡討論，馬看到律師帶了薛香川，大概知道和此事有關，因此沒有多談；得知家人發聲明後，馬有去敲門找周美青，但沒聯絡到。

總統大選阻上台 金稱「馬相信我」

二○二四年國民黨總統候選人侯友宜陣營不讓馬英九上台，傳出馬很不諒解；蕭旭岑日前表示，金溥聰是挾怨報復，並揚言提告。對此，金溥聰說，當時他想見馬英九說明，電話卻被封鎖，最後是透過周美青才見到馬；見面時，馬英九還握著他的手說，「溥聰，我信你」；這次他堅持協助，是因馬去年六月告訴他，蕭、王常結伴去大陸，「背著我不知道做什麼事情，心很不安。」

金溥聰說，馬英九當時很不安，稱「我被他們monopolize（壟斷、獨占）」，這表示馬仍能自主，只是被切斷、壟斷，不能跟外界接觸，而不是「manipulate（操控）」，導致思想被影響，證明馬英九那一刻非常清楚的；因此在短短八個月退化這麼快，「這是我覺得最不可原諒的地方。」

金也說，曾透過友人告知周美青，馬英九好像很不安心，是不是要出面了解一下；但周回他，「如果處理掉一些事情，現在照顧他的人沒有了，那誰來照顧他？」金也說，馬沒有像蕭、王講的「完全沒有意識、什麼都忘記」。

金：馬曾說基金會可找人來接手

金溥聰表示，馬英九自知記憶力退化、健忘，但不代表完全失智；馬曾說，基金會未來可找社會聲望高的人來接手，若找不到人，結束也可以，他知道自己記憶力變差，但「你要我熄燈，也要我心甘情願」。

金溥聰會後表示，他現在時常陪馬英九爬山游泳，他最大的責任就是讓馬心情快樂；馬英九覺得一生的清譽會被糟蹋，他也告訴馬會幫忙查清楚，剩下要怎麼收尾，他沒任何意見。