曝馬英九周美青未同住造成困擾 金溥聰致歉強調未說「分居」

馬英九基金會風暴延燒，馬英九夫人周美青、大姊馬以南日前聲明證實馬英九有醫療需求，希望能真正退休，並向法院聲請「輔助宣告」。馬英九表示錯愕跟遺憾。國安會前秘書長金溥聰今受訪時提及，馬英九未和周美青住在一起，引發議論。金溥聰說，受訪時未能充分解釋清楚，導致媒體誤會，讓周美青感到很大的困擾，向馬家人、尤其是周美青鄭重致歉。

金溥聰受訪時提到，馬家人聲請輔助宣告前沒有聯絡，馬英九也未跟周美青住在一起，而是住在同層樓的對門，馬家聲明出爐當天，馬去按周美青的門鈴，但找不到人。

金溥聰說明，他在接受趙少康訪問時，回應趙提問「馬以南向法院聲請輔助宣告，周美青是否知情？」他在轉述馬英九說法時，因未能詳細的解釋說明，導致媒體誤以為馬總統去敲門，就是兩人未住在一起；事實上，他很清楚周美青每天細心照顧馬英九的生活起居及飲食。

金溥聰說，因受訪時未能充分解釋清楚，導致媒體誤會，這會讓周美青感到很大的困擾，在此向馬家人尤其是周美青鄭重致歉，特此聲明。

關於部分媒體報導他受訪時透露馬前總統和周美青女士「分居」，他特別聲明，從未用「分居」兩字來說明馬前總統伉儷的婚姻關係。