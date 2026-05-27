馬辦風波…精神醫籲應保護馬英九 曝他恐有「天邊孝子症候群」

馬英九基金會風暴延燒，金溥聰駁斥沒收到馬以南簡訊，馬以南透過律師表示願出庭作證。時事評論家、精神科醫師沈政男分析，金可能有「天邊孝子症候群」，並認為最要緊的是要保護馬英九，建議向馬家人向法院申請家事方面的暫時處分。

沈政男指出，馬家人應該是最瞭解馬英九狀況的人，就是認為他健康有問題，否則沒必要幫馬英九申請輔助宣告，因為這種宣告，在一般的失智症家屬來講，通常是牽涉到遺產分配、當事人涉及被詐騙、不理智投資、重大法律跟財務等問題。

而周美青是世上最愛馬英九的人，那第二個愛馬英九的人大概就是金溥聰。而金溥聰之所以認為馬英九應該沒那麼嚴重，因此不聽家屬勸告，在記者會上哽咽說不能丟著馬英九不管，很可能有所謂的「天邊孝子症候群」，在臨床上滿常見的。

「天邊孝子症候群」就是有些親友住很遠，偶爾回來探視卻覺得自己最了解，挑剔每天照顧的人，而其背後通常有複雜情結，因沒在旁照顧，多少有罪惡感，為抵消罪惡感，挑剔別人顧不好。但愛必須要有正確的方法，否則愛之適足以害之。

沈政男認為，目前最要緊的就是要保護馬英九，畢竟他是台灣前總統，卻因為一個醫療問題，鬧得全國風雨連連。問題是要等法院做出輔助宣告的裁定，醫院得先進行鑑定，法院再根據鑑定報告裁定，少則兩至四個月，最長可能要拖到一年。

基於病人隱私，馬英九的病情不能講，但是北榮主治醫師可基於醫療理由致電金溥聰，告知對方其行為對患者病情不利，金溥聰應該比較願意聽。若北榮有接受法院委託做精神鑑定，也應加快速度協助輔助宣告，趕快相關裁定來幫助前總統。

她也建議，馬家人等待裁定期間，能以精神鑑定和輔助宣告需要時間，在輔助宣告裁定出來前，以為保護馬英九的利益為由，向法院申請家事方面的暫時處分；若處分成立，金溥聰就不能在沒家人同意下，帶著馬英九或接受其委託開記者會。