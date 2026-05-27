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馬辦風波…精神醫籲應保護馬英九 曝他恐有「天邊孝子症候群」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為2017年前總統馬英九與時任新台灣人基金會執行董事金溥聰在陽明山同框參加活動。本報資料照
圖為2017年前總統馬英九與時任新台灣人基金會執行董事金溥聰在陽明山同框參加活動。本報資料照

馬英九基金會風暴延燒，金溥聰駁斥沒收到馬以南簡訊，馬以南透過律師表示願出庭作證。時事評論家、精神科醫師沈政男分析，金可能有「天邊孝子症候群」，並認為最要緊的是要保護馬英九，建議向馬家人向法院申請家事方面的暫時處分。

沈政男指出，馬家人應該是最瞭解馬英九狀況的人，就是認為他健康有問題，否則沒必要幫馬英九申請輔助宣告，因為這種宣告，在一般的失智症家屬來講，通常是牽涉到遺產分配、當事人涉及被詐騙、不理智投資、重大法律跟財務等問題。

周美青是世上最愛馬英九的人，那第二個愛馬英九的人大概就是金溥聰。而金溥聰之所以認為馬英九應該沒那麼嚴重，因此不聽家屬勸告，在記者會上哽咽說不能丟著馬英九不管，很可能有所謂的「天邊孝子症候群」，在臨床上滿常見的。

「天邊孝子症候群」就是有些親友住很遠，偶爾回來探視卻覺得自己最了解，挑剔每天照顧的人，而其背後通常有複雜情結，因沒在旁照顧，多少有罪惡感，為抵消罪惡感，挑剔別人顧不好。但愛必須要有正確的方法，否則愛之適足以害之。

沈政男認為，目前最要緊的就是要保護馬英九，畢竟他是台灣前總統，卻因為一個醫療問題，鬧得全國風雨連連。問題是要等法院做出輔助宣告的裁定，醫院得先進行鑑定，法院再根據鑑定報告裁定，少則兩至四個月，最長可能要拖到一年。

基於病人隱私，馬英九的病情不能講，但是北榮主治醫師可基於醫療理由致電金溥聰，告知對方其行為對患者病情不利，金溥聰應該比較願意聽。若北榮有接受法院委託做精神鑑定，也應加快速度協助輔助宣告，趕快相關裁定來幫助前總統。

她也建議，馬家人等待裁定期間，能以精神鑑定和輔助宣告需要時間，在輔助宣告裁定出來前，以為保護馬英九的利益為由，向法院申請家事方面的暫時處分；若處分成立，金溥聰就不能在沒家人同意下，帶著馬英九或接受其委託開記者會。

馬英九 金溥聰 馬以南 周美青

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