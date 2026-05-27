【即時短評】就讓馬英九基金會的事回歸基金會吧！

前總統馬英九的健康與其基金會風波愈演愈烈，如今卻在不同人各說各話下，演成一場真假難辨的政治羅生門。有人公開與馬家人唱反調，也有人反覆對外放話、暗示，讓整起事件難以平息。

從藍營的角度來看，且不論是「站隊」那一邊，相信「親痛仇快」四字，應該是大多數藍營支持者此刻的共同認知。但有人似乎認為或樂見讓火愈燒愈旺，不但不協助止血，反而更像藉機操作。這些言行，不論出於何種動機，客觀效果只是反覆放大馬英九是否失智的爭議、讓事件持續延燒，並使藍營支持者更加困惑和焦慮，也讓對手陣營得以見縫插針。

對絕大多數藍營支持者而言，更在意的其實是，國民黨還要不要選舉？還有沒有能力面對當前的兩岸局勢與國際政局挑戰？一個前總統的晚年風波，竟讓整個黨陪著陷入泥淖，這才是藍營真正令人憂心之處。

政治戰場上最怕的是失焦。如今馬基金會「家變」紛爭難平，結果不僅讓藍營支持者更加困惑，也等於讓綠營坐收漁利。

說穿了，馬英九的事情，終究該回歸馬英九以及其家人來處理；基金會的事，也該回歸法規章程去解決。真心力挺藍營的人若連這點都弄不清楚、跟隨他人炒作起舞，只怕也需要好好省思自己的力挺是否搞錯了方向。

尤其，當前藍營正試圖重新建構兩岸和平論述，希望在兵凶戰危的氣氛中，向台灣社會提出另一條道路。結果整個焦點，卻被馬英九基金會的人事與健康疑雲全面蓋過，民眾沒看到多少重振藍營的曙光，卻只看到藍營天天內鬥。

「誰是朋友？誰是敵人？」政治力量必須辨清自己的戰略方向與核心利益，今天的國民黨，顯然也到了該回答這個問題的時刻。

因而，藍營支持者該思考的應是：誰是朋友？是希望兩岸和平、社會穩定、經濟改善的人；誰是敵人？是讓國家社會陷入無止境內耗的人。若有人只顧個人聲量與政治算計，不惜拖整個藍營進入馬英九家務事裡打轉，那麼無論過去有多少光環，客觀上就是在傷害藍營。

馬英九的時代早已過去，當年的歷史角色與政治遺產，如今也不見得是藍營的資產。一個政黨若無法完成世代與路線更新，就只能不斷被過去牽制。藍營若還看不清這一點，繼續讓風波無限延燒，那麼毀掉的恐將不只是馬英九個人的歷史評價，更恐及他曾經致力的兩岸和平與台灣穩定發展。