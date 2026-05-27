馬英九與韓螢煥餐敘合影曝光！基金會：當次餐會韓未捐款 非蕭可蒙混

國安會前祕書長金溥聰日前出示馬英九基金會前執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照。今傳出一張2024年2月台商春節餐會照片，馬英九在台上感謝韓螢煥捐款並合影。基金會今表示，經查證，韓螢煥當次餐會或當年度並未捐款；且2023、2024所有捐款，均有依法入基金會帳戶，有明細可證。

對於基金會指控，蕭旭岑、王光慈收受台商捐款未入帳。蕭旭岑說，相關捐款在2024年3月向馬英九請示後，馬指示一切用於公用，這部分都有向調查三人小組說明，「有拍照也證明我光明正大，沒有任何問題」。

馬英九基金會表示，2024年2月4日基金會舉辦台商春節餐會，特地邀請各界台商、政界人士與會。當天馬英九上台感謝台商，並邀請所有到場台商合影。經查證，韓螢煥當次餐會或當年度並未捐款；且2023、2024所有捐款，均有依法入基金會帳戶，有明細可證。

基金會表示，針對外界捐款給基金會，如果捐款人不願意身分曝光，可合法以「無名氏」、「匿名」或「善心人士」的方式，捐款入帳，捐款數額也依法沒有上限。

基金會指出，依據蕭旭岑表示，他和韓螢煥2023年10月手捧現金的合照，是對方要求照片中這筆捐款不願意入帳，是要捐給馬英九個人，且馬英九指示「公辦公用」。然而，馬英九並不知有這筆捐款；退萬步言，如果馬有指示這筆捐款是作為公用，身為執行長的蕭旭岑就有責任依法將捐款入帳基金會公開的捐款帳戶（只是可以不曝光捐款人的身分），否則他就是失職違法，而該筆款項也將無法稽核。

基金會說，按照蕭旭岑的意思，就是指身為前法務部長、最強調依法行政、廉潔自持的馬英九，居然會在2023年同意並指示這筆捐款蕭可以不用入帳？不用受到會計師的稽核？

基金會表示，相信人民的眼睛是雪亮的，馬英九從政數十年以來的作風跟標準是如何，蕭旭岑這樣的說法是否可接受檢驗？是否能取信於人？社會自有公評，不是一句「他忘記了」就可以蒙混過關。