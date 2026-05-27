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鄭麗文嗆台商捐款馬基金會別扣紅帽 趙少康：捧鈔票拍照合理？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰秀出基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並秀出大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥持現金合影照片。圖／聯合報資料照
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰秀出基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並秀出大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥持現金合影照片。圖／聯合報資料照

馬英九基金會風波扯出台商捐款疑雲，國民黨主席鄭麗文今說，「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」中廣前董事長趙少康下午發聲明反嗆，他純屬就事論事，請鄭麗文切勿轉移焦點，並要求其正面解釋，為什麼當時要和捐款台商捧著大筆現金合照？難道不覺得這樣的做法很奇怪嗎？

前總統馬英九指馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，當中出現接受台商捐款，卻未經正常程序入帳的疑雲。趙少康今上午專訪國安會前秘書長金溥聰，質疑為何蕭旭岑要與捐款台商捧著鈔票合照，要向誰交代等。

鄭麗文說，應給予馬英九及其家人空間，對蕭旭岑也不護短，但是後續說法像是要帶風向，為「中共同路人」、「拿老共的錢」，她認為這帽子扣太大，反問「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」

趙少康說，蕭旭岑與台商捧著大把現金的照片曝光，因為拍這樣的照片實在太不合理，他今天訪問金溥聰時拋出「向誰交代」的疑問，沒想到被鄭麗文用「歧視某個族群」來解讀。

趙少康說，「華僑是革命之母」其中又以台商為主，在國家有難時，總是熱心的出錢出力，他不只沒有歧視台商，還對台商的愛國情操深表敬意。只是，蕭旭岑跟台商會長捧現金合照，給外界的感覺就是要「拍照存證」，他只是就事論事，請鄭麗文不要轉移焦點。也請鄭麗文解釋他們為什麼要捧著大筆現金合照，不覺得這樣很奇怪嗎？

趙少康說，根據金溥聰今天受訪時的說法，馬英九對蕭旭岑與王光慈時常結伴前往大陸，感到很不心安。馬英九一生清廉自持，自然不希望有人打著他的名號，在任何地方收受來源不明的款項，也包括大陸，這才是違背馬英九的路線與意願。同時，釐清基金會財務，完全無礙「馬習會」成功以及馬英九致力兩岸和平發展的歷史定位。

趙少康強調，他沒有要跟鄭麗文辯論的意思，但鄭麗文不斷批評、挑戰他，所以他豈好辯哉，真的是不得不回應，以免被誤導。

趙少康 鄭麗文 捐款 蕭旭岑 台商

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