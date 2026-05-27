鄭麗文嗆台商捐款馬基金會別扣紅帽 趙少康：捧鈔票拍照合理？

馬英九基金會風波扯出台商捐款疑雲，國民黨主席鄭麗文今說，「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」中廣前董事長趙少康下午發聲明反嗆，他純屬就事論事，請鄭麗文切勿轉移焦點，並要求其正面解釋，為什麼當時要和捐款台商捧著大筆現金合照？難道不覺得這樣的做法很奇怪嗎？

前總統馬英九指馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，當中出現接受台商捐款，卻未經正常程序入帳的疑雲。趙少康今上午專訪國安會前秘書長金溥聰，質疑為何蕭旭岑要與捐款台商捧著鈔票合照，要向誰交代等。

鄭麗文說，應給予馬英九及其家人空間，對蕭旭岑也不護短，但是後續說法像是要帶風向，為「中共同路人」、「拿老共的錢」，她認為這帽子扣太大，反問「難道要跟所有台商畫清界線嗎？」

趙少康說，蕭旭岑與台商捧著大把現金的照片曝光，因為拍這樣的照片實在太不合理，他今天訪問金溥聰時拋出「向誰交代」的疑問，沒想到被鄭麗文用「歧視某個族群」來解讀。

趙少康說，「華僑是革命之母」其中又以台商為主，在國家有難時，總是熱心的出錢出力，他不只沒有歧視台商，還對台商的愛國情操深表敬意。只是，蕭旭岑跟台商會長捧現金合照，給外界的感覺就是要「拍照存證」，他只是就事論事，請鄭麗文不要轉移焦點。也請鄭麗文解釋他們為什麼要捧著大筆現金合照，不覺得這樣很奇怪嗎？

趙少康說，根據金溥聰今天受訪時的說法，馬英九對蕭旭岑與王光慈時常結伴前往大陸，感到很不心安。馬英九一生清廉自持，自然不希望有人打著他的名號，在任何地方收受來源不明的款項，也包括大陸，這才是違背馬英九的路線與意願。同時，釐清基金會財務，完全無礙「馬習會」成功以及馬英九致力兩岸和平發展的歷史定位。

趙少康強調，他沒有要跟鄭麗文辯論的意思，但鄭麗文不斷批評、挑戰他，所以他豈好辯哉，真的是不得不回應，以免被誤導。