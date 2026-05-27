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曝馬英九自認被壟斷、繭居…金溥聰：八個月退化這麼快 不可原諒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
金溥聰接受中廣前董事長趙少康廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）
金溥聰接受中廣前董事長趙少康廣播專訪。（圖／中廣新聞網提供）

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑王光慈涉收受台商捐款但未入帳，蕭、王表示，台商要捐給馬個人，經馬同意收下並指示用於公務。國安會前秘書長金溥聰問「覺得馬英九會做這種事嗎？」馬也向他透露很不安，覺得自己被monopolize（壟斷），更稱自己「被繭居」了。

金溥聰今接受中廣前董事長趙少康廣播專訪，還原馬英九今年初找董事高華柱、前隨扈和他見面，交代要把蕭旭岑和王光慈請走，而且交代「要一舉成功」。他和高華柱進入基金會前談好分工「他辦白臉我辦黑臉」，要給他們台階自己走人。但王光慈態度很強硬，辭職當天甚至把「大小章」都帶走，經過規勸才歸還，還開出條件，不能讓金溥聰當執行長。

金溥聰說，他太太說他顧慮太多，這件事一開始就說注定是一場敗仗，且蕭、王長期在媒體，自己又退出政治這麼久。他跟蕭、王沒有恩怨，兩人還是他的舊屬，當初是他引薦給馬英九，今天他們出了問題，他責無旁貸要處理好，協助處理好釐清真相後，他就不管了，「我奪什麼權？」

金溥聰說，募款一定要入帳，馬英九最在乎清廉，對於蕭、王稱收受台商捐款有經馬英九同意公務用，他說，最可怕就是這一點，蕭、王說「馬英九明知不必入帳然後還同意，大家覺得馬英九會做這種事嗎？」馬英九性格很龜毛，怎麼會明知法律上錢應該入帳卻不入帳？

金溥聰也透露，去年六月見馬英九時，馬很不安，說「我被他們monopolize（壟斷、獨占）」，這表示馬英九仍能自主，只是被切斷、壟斷，不能跟外界接觸，而不是manipulate（操控），導致思想被影響，這證明馬英九那一刻非常清楚的。因此，在短短八個月退化這麼快，「這是我覺得最不可原諒的地方。」

金說，老年人要多社交活動，退化才會慢，馬英九還告訴他，「自己被『繭居』了」，他還是第一次聽說這個新用語。

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