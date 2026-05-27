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傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

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傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，圖為前總統馬英九。圖／本報資料照片
馬英九基金會風波延燒，圖為前總統馬英九。圖／本報資料照片

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，基金會董事李德維先前公布馬英九胞姊馬以南傳給國安會前秘書長金溥聰的簡訊，表示「停止傷害馬英九」，被金駁斥喊告。馬以南今透過律師龍毓梅指出，若法院開庭，她願意出庭作證並提供證據，目前尚未收到法院開庭通知。

李德維本月26日公布稱是馬以南傳給金溥聰的訊息，「站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用。比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況。」

金溥聰當時回應，經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南任何訊息。他與馬以南除了早年通過電話外，並無其它通訊方式。部份媒體在未經向他或基金會查證，就隨之起舞發出新聞也令人遺憾，並表示李德維在此次爭議中，未經查證就在媒體上傳播不實消息，傷害他的名譽，他將採取法律行動，捍衛清白。

然而，對於馬以南是否有傳訊給金溥聰一事，馬以南今透過律師龍毓梅表示，關於雙方近期有無傳送訊息或通話，她日後願意到法院提出證據釐清真相。另律師也指出，目前沒有收到法院的開庭通知。

馬以南向法院遞狀聲請輔助宣告，台北地院上周已經收案審理，至於案件進度因爲家事案件，又涉及個人醫療隱私，法院不便透露相關內容。不過，法界人士指出，聲請輔助宣告審理時程快慢不一定，得看案件複雜度，包括本人、關係人等的意見、醫院鑑定的排程，快則三個月，慢則八個月至十個月，法院才能做出裁定。

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