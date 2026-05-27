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提告蕭旭岑、王光慈？金溥聰：馬英九基金會下午開會決定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長金溥聰（圖）上午前往中廣接受趙少康訪問，針對馬英九基金會風波如何收尾，金溥聰表示，仍要讓馬英九自行判斷。記者曾原信／攝影
國安會前秘書長金溥聰（圖）上午前往中廣接受趙少康訪問，針對馬英九基金會風波如何收尾，金溥聰表示，仍要讓馬英九自行判斷。記者曾原信／攝影

馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今天表示，董事長馬英九認為「一定要把事情搞清楚，追究責任」，是否對前執行長蕭旭岑王光慈提告，今天下午會開會討論決定。至於上法院是最好的方式嗎？金溥聰兩手一攤，重申他沒有意見，會尊重馬英九的想法。

金溥聰今接受中廣前董事長趙少康廣播專訪。她表示，馬英九今天是處理自己基金會內部的事情，不要把無限上綱到，被講說影響到中華民國、又影響到兩岸、藍營群眾，甚至影響到選舉。

趙少康問，若開會討論後，是否可能不要上法院、私下和解？金溥聰說，看今天他們談一下，但馬目前在談的是採取什麼樣的方式去解決。他沒有意見，他也重申，他若再發表意見，「我自己都無法對社會交代。」

金溥聰會後受訪表示，他現在講什麼，他們都會各自解讀，這也是為什麼馬英九堅持要移送法辦，因為變成羅生門了，到底誰講的是真話、誰講的是假話，但還是要看最後的決定。至少這事情從一開始到現在，就是他們不斷的升高，基金會不斷被動回應，這是事實，還是讓馬英九決定最後要怎麼處理。

至於現在傳出新北市文化局要發函調查，金溥聰說，基金會都是全力配合的。馬英九擔心的主因之一就是，將來基金會如果發生什麼問題，是在他任內發生的，當事人又都講說跟馬報告過、他忘記了，這個責任由誰來擔？這也是為什麼馬在第一次的聲明是很低調的，想處理內部問題，只是要很清楚劃分，從此蕭、王不能再代表基金會和馬英九。馬英九總統是學法的人，他最在乎的就是他的清白，這件事情一定要很清楚地處理好。

蕭旭岑 王光慈 金溥聰 馬英九 馬英九基金會

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