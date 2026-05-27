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王鴻薇落淚：大家都得了「馬英九焦慮症」 基金會風波沒有贏家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照 屈彥辰
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照 屈彥辰

前總統馬英九馬英九基金會前執行長蕭旭岑王光慈涉破壞財政紀律，馬英九基金會風波愈演愈烈。新北市文化局將介入調查。國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，她認為馬辦風波沒有贏家，並直言大家得到一種「馬英九焦慮症」，開撕到很不堪的地步，講到激動處還落淚。

蕭旭岑、王光慈等被馬英九控涉破壞財政紀律，國安會前秘書長金溥聰公開表示，蕭曾在2023年親手收受台商韓螢煥捐款100萬元，基金會帳戶未找到入帳資料。主管機關新北市文化局表示，將發函給馬英九基金會，就財務及帳務情形提出說明，釐清是否違反「財團法人法」。

王鴻薇說，馬英九基金會風波怎麼談都是傷害，現在已經沒有贏家，血流成河。馬英九基金會辦公室在內湖，但聽說原來是向新北市登記，國民黨立委謝龍介之前是新台灣人基金會的董事，資金剩不多，剩1000萬，後來捐贈給王建煊的無子西瓜基金會。

王鴻薇說，新北市是主管機關，沒有任何動作會受到外界的質疑。她也擔心授人話柄，國家機器用司法追殺政治人物罄竹難書，對民進黨來講滿地都是槍。昨在立法院有人就問民進黨立委，綠委直指侵占等為公訴罪，檢方應主動調查，結果北檢回應是沒有主動分案調查。

王鴻薇說，現在大家得到一種「馬英九焦慮症」，看到馬英九基金會釋出的影片，很多人心裡有非常大的震撼。她昨天上節目時，有兩位也是國民黨的民意代表，但兩個人看法南轅北轍，氣氛瞬間變得很凍結。現在看起來難以善了。馬英九基金會組成三人小組釐清案情，現在連三人小組都已經「公親變事主」，整件事情已經開撕到很不堪的地步。

王鴻薇表示，如果檢方也介入調查， 這案子真的就開花了。她認為可能只好司法調查，否則是「公說公有理，婆說婆有理」，任何意見都變成挺誰或不挺誰或攻擊誰，也很辛苦。她談及跟王光慈的認識，她說她認識王時不是在媒體認識，而是王已經到馬英九辦公室擔任主任時。

王鴻薇說，王光慈對馬英九忠誠，且是馬粉，是護主心切的幕僚，怎麼會反目到這種地步，很感慨。希望留給馬英九跟其家人們一些處理的空間。她此時情緒激動落淚，表示真的很感傷，不論是馬英九或剛過世的潤泰集團總裁尹衍樑的貢獻，不會因此而抹滅，她也看到好多支持者的焦慮感。

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