馬辦風波後續 新北文化局：應由基金會開董事會釐清

馬英九基金會內部財務風暴愈演愈烈，國安會前秘書長金溥聰出示基金會前執行長蕭旭岑與台商「手捧百萬現金」合照，質疑未找到相關入帳記錄，主管機關新北市文化局表示，應由該基金會開董事會釐清。

新北市文化局表示，馬英九基金會設立之初就在新北市淡水區，依法設立的財團法人，其財務、會計及捐款收支均應依「財團法人法」及相關規定辦理，並定期向主管機關申報財務資料。

文化局從新聞報導上得知此事，要釐清相關款項究竟屬基金會或個人，昨原本對外表示，最快27日將正式發函給馬英九基金會，要求針對財務及帳務內部情形提出說明，以釐清是否違反「財團法人法」。但文化局今表示，應由該基金會開董事會釐清。

依據「財團法人法」第19條規定，財團法人財產的保管及運用，應以法人名義為之，並受主管機關監督；其資金不得寄託或借貸與董事、監察人、其他個人或非金融機構，未依規定以法人名義保管及運用者，可處行為人5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

若該筆捐款屬於馬英九基金會，應入帳並列入財務報表，否則涉嫌違反「財團法人法」，主管機關可請會計師查核；若查獲違規除開罰，將要求限期改善。