查馬英九基金會涉收境外資金？卓揆指依法處理 新北市府最快27日發函

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰出示基金會前執行長蕭旭岑與台商「手捧百萬現金」合照，質疑未找到相關入帳記錄；蕭旭岑則說，台商希望捐給馬個人而非基金會，款項清楚。外界關注是否調查馬英九基金會涉嫌收受境外資金。行政院長卓榮泰昨天說，一切依法處理。

馬英九基金會的主管機關、新北市政府文化局表示，正在走公文程序中，最快廿七日將正式發函給馬英九基金會，要求針對財務及帳務內部情形提出說明，以釐清是否違反財團法人法。

新北市文化局表示，馬英九基金會設立之初就在新北市淡水區，依法設立的財團法人，其財務、會計及捐款收支均應依「財團法人法」及相關規定辦理，並定期向主管機關申報財務資料。

文化局指出，從新聞報導上得知此事，要釐清相關款項究竟屬基金會或個人，文化局將函請基金會就相關財務及帳務情形提出說明；如查有違反相關法規，將依財團法人法及相關規定處理。