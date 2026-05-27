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李德維秀馬姊簡訊 金溥聰否認喊告

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

馬英九基金會風暴擴大，三人調查小組成員李德維昨天秀出稱是馬英九胞姊馬以南傳給國安會前秘書長金溥聰訊息，內容提到，若金不停止傷害馬英九，將向法院聲請馬的輔助宣告，並且公開金對馬的挾持與利用。但是，金溥聰回應強調，從未收到馬以南任何訊息，將對李德維採取法律行動，捍衛清白。

至於基金會指控前執行長王光慈過去一年經常避見馬英九，為了躲馬，王還躲到茶水間、廁所，甚至桌子底下。有媒體報導指，王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症在治療當中，遭遇連調查小組都震驚。

李德維昨接受廣播專訪時表示，約詢時有聽到相關陳述，很震驚，但不做主觀推斷，容他保留，「我們不好講太多」；但在約談王光慈時，她的狀況「並不好」。

不過，馬英九基金會強調，報導內容目的是想把馬英九形容成有暴力傾向、讓王光慈心生畏懼，才能把王光慈避見馬英九這件事變成有正當性；馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為，隨扈人員也可以證明，馬英九在日常生活中未顯現過絲毫暴力傾向。

對於媒體報導王光慈曾在飛機上「休克」一事，基金會指出，經內部員工調查，王光慈早已有數次在台灣或大陸宴會中因飲烈酒過量，發生醫生診斷「過度換氣」症狀，而緊急送醫的病史，這些事情都可查證；報導卻刻意誇大她「休克」，將原因導向是馬英九對她造成壓力。

至於下跪事件，馬英九基金會指出，王光慈的說法是北京之行她有向馬報告，「他又忘記了」；但馬英九說，當時是斥責王光慈為何瞞著他私自帶隊學生去北京，王突然下跪磕頭道歉，讓他感到錯愕萬分，就讓她離去。

基金會表示，馬英九在陸行程曾在座位上抱怨行程安排不當，王光慈走到他面前說明，馬大聲斥責為何不聽他的指示，王光慈一直說「對不起、會改進」，但絕無報導稱「馬起身撲向王，伸雙手掐他脖子」之事。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康

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