馬辦風波 鄭麗文籲回歸醫學、法律專業

馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九的健康狀況引發關注。國民黨主席鄭麗文昨天表示，對當事人及其家人不捨，但不希望家人成為媒體討論的焦點，面對病人與家屬的處境，相關爭議應回歸醫學專業與法律專業，希望愈早落幕愈好。

立法院前院長王金平表示，祝福馬英九身體更健康，爭議早日平息，恢復正常的生活，能有非常好的退休生活。

對於國民黨副主席蕭旭岑被指控在馬英九基金會執行長任內涉及違反財政紀律，鄭麗文昨天接受廣播專訪時指出，不是因為蕭旭岑擔任副主席而選擇支持他，也沒有選邊站的問題；她身為黨主席，是非黑白一定要很清楚。

鄭麗文說，即便是她親近的人，如有任何作奸犯科、違反黨紀，都是秉公依法處理，不會護短；但如果清清白白、正大光明，她也不會因為怕有麻煩而切割。

鄭麗文指出，當大家在關懷病人時，照顧者的壓力與承擔，有時候是經年累月的事情，這也是她比較不捨的來源。她認為，就算是一般人，都應該有一定的保護或尊重，更何況馬英九是前主席，也是國家前總統。

是否有聯繫馬家人致意？鄭麗文說，這件事情她就不再談了，不希望馬家人成為媒體討論的焦點；馬家人一路走來非常辛苦，不為外人道，馬卸任後更不該被打擾；「這件事情已經很辛苦了，已經承受很大壓力了」，不希望馬家人的任何事情成為話題。

王金平昨現身立法院，與高雄在地鄉親一起參訪。被問到馬辦風波，是否可能上升成國民黨內鬥？王金平說：「不會啦，應該很快會過去啦，會平息的。」他沒辦法建議什麼，因為他不曉得是非曲直。他呼籲，大家相忍為黨、為社會，也是為馬英九，盼大家能用智慧處理，早日平息。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，黨團尊重所有人的發言，盼看到此事早點落幕，至於相關表態與言論，黨團不便評論；馬英九對國家有很多貢獻，期盼馬英九能好好休息。

出席浙台周 蕭旭岑：和平興台

蕭旭岑昨出席杭州「浙江台灣合作周」開幕式。他致詞時表示，兩岸在近代史上，基於中國人的立場，有守護家園、傳承文化、抵抗外敵入侵、挽救民族危亡的共同經歷。他提出浙台雙方可從三方面努力：致力守護中華歷史、維護中華文化；致力增進共同福祉，推動交流合作；致力邁向美好兩岸，聚焦民生。他並提到，國民黨兩岸路線的目標，就是努力推動兩岸關係和平發展，促進台灣社會繁榮興旺，簡言為「和平興台」。

蕭旭岑致詞後，隨即離場。昨天同樣出席活動的馬英九基金會三人調查小組之一的經濟部前部長尹啟銘，面對本報詢問基金會相關問題，則是微笑揮手拒談。