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不捨馬英九與家人成討論焦點 鄭麗文：盼盡早落幕

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「POP大國民」廣播專訪。圖／擷取自POP Radio 聯播網YT頻道
國民黨主席鄭麗文今接受「POP大國民」廣播專訪。圖／擷取自POP Radio 聯播網YT頻道

馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九的健康狀況備受關注。國民黨主席鄭麗文今天表示，對當事人及其家人不捨，但不希望家人成為媒體討論的焦點，更何況當事人是國民黨主席、前總統，希望這件事愈快落幕愈好。

對於國民黨副主席蕭旭岑被基金會指控涉及違反財政紀律。鄭麗文今接受廣播專訪時指出，不是因為蕭旭岑擔任副主席而選擇支持他，這也沒有選邊站的問題。身為黨主席，是非黑白一定要很清楚。即便是她親近的人，如有任何作奸犯科、違反黨紀，都是秉公依法處理，不會護短。但如果清清白白、正大光明，她也不會因為怕有麻煩而切割，「這就是我做人的原則，更何況中國國民黨是堂堂的泱泱大黨，不能是非不分。」

針對馬英九的健康狀況，鄭麗文說，她從來不公開評論這件事，這是做人應該要有的底線，更何況當事人是國民黨前主席，更是是前總統，這考驗台灣人在面對這件事時，有何種態度對待。她也說，家人的心情是外界很難體會的，其在關懷病人時，照顧者所要承擔的壓力有時候是經年累月的，這也是她比較不捨的來源。

至於是否有聯繫馬家人致意，鄭麗文說，這件事情她就不再談了，不希望馬家人成為媒體討論的焦點。馬總統的家人一路走來非常辛苦，不為外人道，在馬卸任後更不應該被打擾。「這件事情已經很辛苦了，已經承受很大壓力了，」不希望馬家人的任何事情成為話題，「國民黨的同志，我們都一定會照顧跟保護，更何況是馬總統還有他的家人。」

此外，鄭麗文下周將訪問美國，她表示，一些行程還在做最後的細節確認。預計6月1日晚上出發、6月16日凌晨返台，會先到舊金山、波士頓、紐約、華府，然後再回洛杉磯。她見了中共總書記習近平後，所有的外國朋友都會問，是否願意見美國總統川普，她當然會說願意；原本沒有這規畫，但當別人這樣問時，當然要表達高度意願，「如果能見上當然是好事。」

鄭麗文 馬英九 蕭旭岑 馬英九基金會 國民黨

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