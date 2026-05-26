傳王光慈被掐脖、下跪磕頭 基金會：馬英九絕無有任何暴力行為

馬英九基金會風暴延燒，有媒體報導指，前執行長王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症治療中，遭遇連調查小組都震驚。馬英九基金會今天表示，這些報導內容，目的是想把馬英九形容成有暴力傾向，讓王光慈心生畏懼，才能把王光慈躲避見馬英九這件事變成有正當性。

基金會指出，日前已發表聲明，馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為。隨扈人員也可以證明，馬英九在日常生活中沒有顯現過絲毫暴力傾向。

至於王光慈曾在飛機上發生「休克」一事，基金會指出，經內部員工調查，王光慈之前早已有數次在台灣或大陸宴會中因飲烈酒過量，而發生醫生診斷「過度換氣」症狀，而緊急送醫的病史，這些事情都可查證。但風傳媒報導卻刻意誇大她「休克」，將原因導向是馬英九對她的壓力所造成。

而針對下跪事件，基金會指出，王光慈的說法是北京之行她有向馬報告，「他又忘記了」。但馬英九表示，王是馬辦主任，不應未經他同意帶隊去北京，才會打電話給她，請她立刻返台說明；但王光慈拒絕。後來王和馬二人在辦公室單獨見面時，馬斥責她為何瞞著他私自帶隊學生去北京，王光慈突然下跪磕頭道歉，讓他感到錯愕萬分，就讓她離去。

對於報導指，馬英九對名牌字體不滿之事，基金會表示，日前已發新聞駁斥不實報導，形容在返台去機場途中，搭乘大巴士上的「所有學員都感到驚嚇，且都被下令封口令」，這也是憑空捏造的內容，因為馬英九搭乘的是另一輛16人座位的中型巴士。

基金會表示，經詢問當時坐在後排座位的基金會隨員，馬英九一直坐在座位上抱怨行程安排不當，王光慈走到他面前說明，馬大聲斥責王為何都不聽他的指示，王光慈一直說「對不起、會改進」，但絕沒有看到如同風傳媒所報導，「馬起身撲向王，伸雙手掐他脖子，且有對岸官員及基金會人員起身隔開二人」之事。

基金會表示，風傳媒撰文記者從報導財政紀律風波以來，從不事先向基金會查證，連續多次引用匿名消息，報導負面新聞內容，不得不令人質疑是否有心存惡意動機，刻意傷害馬英九的名譽。請媒體記者善盡查證，勿再散布不實訊息。