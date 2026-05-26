馬英九基金會風波 鍾東錦：應尊重家人愛護心情

馬英九基金會風波持續，苗栗縣長鍾東錦今天表示，相信前總統夫人周美青和馬以南是最關愛前總統馬英九，應予以尊重，用愛護馬前總統、保護國民黨立場思考，不應逆向操作。

鍾東錦今天參加國民黨苗栗縣黨部基層小組長培訓座談會，會中提及馬英九基金會近日風波爭議。他分享個人經驗，年輕時想創業沒半毛錢，4個姊姊有的用房屋貸款、有的拿出積蓄，湊了幾百萬幫助他創業，好在創業到一半，認識妻子陳美琦，在她全力支持下才不用再向外借款。

鍾東錦說，在他的成長經驗，充分感覺到姊姊對弟弟的疼愛，妻子對丈夫的支持，這些或許外人無法體會，但相信馬大姊馬以南、前總統夫人周美青一定是這樣愛護著前總統馬英九。

鍾東錦認為，「有些事情，越是講開、越不完美」，現在應該要尊重周美青女士、馬大姊馬以南，用愛護馬前總統、保護國民黨的立場和方向來思考才對，不應該逆向操作。

鍾東錦也強調，昨天接受網路媒體專訪談及此事，他認為，不是家人不應該管太多，但從頭到尾並沒有指名道姓；未料，媒體刊出的新聞標題讓人產生誤解，誤以為他是特別針對誰，其實並沒有。