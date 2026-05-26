快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九基金會風波 鍾東錦：應尊重家人愛護心情

中央社／ 苗栗縣26日電

馬英九基金會風波持續，苗栗縣長鍾東錦今天表示，相信前總統夫人周美青和馬以南是最關愛前總統馬英九，應予以尊重，用愛護馬前總統、保護國民黨立場思考，不應逆向操作。

鍾東錦今天參加國民黨苗栗縣黨部基層小組長培訓座談會，會中提及馬英九基金會近日風波爭議。他分享個人經驗，年輕時想創業沒半毛錢，4個姊姊有的用房屋貸款、有的拿出積蓄，湊了幾百萬幫助他創業，好在創業到一半，認識妻子陳美琦，在她全力支持下才不用再向外借款。

鍾東錦說，在他的成長經驗，充分感覺到姊姊對弟弟的疼愛，妻子對丈夫的支持，這些或許外人無法體會，但相信馬大姊馬以南、前總統夫人周美青一定是這樣愛護著前總統馬英九。

鍾東錦認為，「有些事情，越是講開、越不完美」，現在應該要尊重周美青女士、馬大姊馬以南，用愛護馬前總統、保護國民黨的立場和方向來思考才對，不應該逆向操作。

鍾東錦也強調，昨天接受網路媒體專訪談及此事，他認為，不是家人不應該管太多，但從頭到尾並沒有指名道姓；未料，媒體刊出的新聞標題讓人產生誤解，誤以為他是特別針對誰，其實並沒有。

鍾東錦 馬英九基金會 馬英九

延伸閱讀

馬辦風波精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

金溥聰揭蕭旭岑拿百萬現金照 葉元之：台商捐給馬英九本人而非基金會

一定提告 蕭旭岑：金溥聰挾怨報復

家人聲請輔助宣告「馬英九眼眶紅了」

相關新聞

馬辦風波精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬英九基金會風暴，馬家人已向法院遞狀聲請「輔助宣告」。時事評論者、精神科醫師沈政男嘆，馬英九不聽醫囑，找金溥聰幫忙，「毀了2個政治英雄」，妻子周美青、大姊馬以南被晾起來成了最無辜的兩人，他更喊話金要注意別盲目代理。

金溥聰指蕭王訪陸、升職都沒說 馬問就回「你忘了」

台灣國安會前秘書長金溥聰等人25日公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律事證，除收受台商捐款未入帳、違反財務內控原則，還有未經董事會通過，逕自遞補執行長職務等；並指過去一年，蕭、王兩人多次進出中國大陸，但許多行程都沒讓董事長馬英九知道，更交代同仁，若馬英九問起，就回「有跟他報告過」。

否認曾收到馬以南簡訊 金溥聰嗆告李德維捍衛清白

馬英九基金會風暴擴大，三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給國安會前秘書長金溥聰訊息，內容提到，若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬的挾持與利用。金溥聰回應，經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南任何訊息，將對李德維採取法律行動，捍衛清白。

相信馬以南周美青愛護前總統馬英九 鍾東錦 ：現在不應逆向操作

馬英九基金會風波延燒，苗栗縣長鍾東錦今天以自己成長經驗，馬以南、周美青一定是愛護馬前總統，現在應該站在保護馬前總統、保護國民黨的立場思考，不應該逆向操作。

談馬英九基金會爭議 柯志恩：國民黨員都盼盡快落幕

馬英九基金會風波延燒，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，身為國民黨的一份子，大家都希望事件盡快落幕，「該釐清的就釐清、該怎麼處理就怎麼處理」。

王金平：祝馬英九身體健康 爭議早日平息

馬英九基金會內部風波愈演愈烈，前總統馬英九身體狀況也成為輿論焦點。立法院前院長王金平今日表示，祝福馬英九身體健康，能有非常好的退休後生活，他不擔心馬辦風波上升成國民黨內鬥，應該會很快過去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。