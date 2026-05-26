馬辦風波精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬英九基金會風暴，馬家人已向法院遞狀聲請「輔助宣告」。時事評論者、精神科醫師沈政男嘆，馬英九不聽醫囑，找金溥聰幫忙，「毀了2個政治英雄」，妻子周美青、大姊馬以南被晾起來成了最無辜的兩人，他更喊話金要注意別盲目代理。

沈政男指出，整件事情其實非常簡單就是失智症，失智的病理不是推理跟邏輯出問題，失智不是失去智慧 ，而是記性和認知功能變差，只是金溥聰就對這方面常識不足。當患者記性變差、短期記憶衰退後，一些帳目數字很容易就搞混了。

若輕度失智、短期記憶力變差，他手邊拿到帳目他看到的數字是10萬，但是他只記得兩個月前或一兩年前的數字，那時可能是100萬，就會產生落差。我記得是100萬，怎麼只剩10萬。最直接的反應被動了手腳，這在失智是非常常見的。

沈政男因此舉例，輕度失智很容易產生被偷妄想，衍生出來的這些精神的症狀、行為心理的症狀，像是長輩懷疑媳婦偷錢，懷疑外籍看護偷用她的香水或化妝品，通常這種時候他都會長輩講，人家那麼年輕，會用妳這個老人家的化妝品嗎？

如同金溥聰提到去年馬習會十周年活動，馬英九表示不知道這活動，底下的人似乎沒跟他講，不讓他參加，但蕭旭岑回應，有告知馬英九，但馬可能忘記了，也有告訴周美青，周美青甚至轉來榮總醫生建議，建議馬不要再參加任何公開活動。

沈政男說，可知馬英九有在台北榮總就醫，醫生也有給建議，結果馬不聽，還找金溥聰幫忙，而馬、金兩人的一生可說在政治上勳業彪炳，結果到人生最後這一關卡，竟會做這樣的表現，令人唏噓不已，也毀了馬英九和金溥聰2個政治英雄。

最無辜的是馬妻周美青及大姊馬以南，比較親近的家屬竟被晾在外面，前第一家庭的生活也從此改觀；同時提醒金溥聰要注意別盲目代理，跳過家屬介入馬的事務，法律上無明確地位，若未來馬英九受輔助宣告，恐衍生妨礙監護等法律疑慮。