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相信馬以南周美青愛護前總統馬英九 鍾東錦 ：現在不應逆向操作

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
馬英九基金會風波延燒，苗栗縣長鍾東錦今天以自己成長經驗，馬以南、周美青一定是愛護馬前總統。記者范榮達／攝影
馬英九基金會風波延燒，苗栗縣長鍾東錦今天以自己成長經驗，馬以南、周美青一定是愛護馬前總統。記者范榮達／攝影

馬英九基金會風波延燒，苗栗縣長鍾東錦今天以自己成長經驗，馬以南周美青一定是愛護馬前總統，現在應該站在保護馬前總統、保護國民黨的立場思考，不應該逆向操作。

鍾東錦今天參加國民黨苗栗縣部基層小組長培訓座談會，致詞主動提及沸沸揚揚的馬英九基金會風波，他表示，廿幾歲創業的時候，他沒有半毛錢，4個姊姊房子貸款、儲蓄等湊了好幾百萬元借他，好在創業到一半，認識太太陳美琦，陳美琦全力支持，就不用借錢了。

他的成長經驗，感受到姊姊對弟弟的疼愛，太太對丈夫的支持，這是外人沒有辦法去體會的，他相信馬以南馬大姊一定是愛護弟弟，周美青也一定愛護丈夫，有些事情講越開、越不完美，現在應該站在保護馬前總統、保護國民黨的立場思考，不應該逆向操作。

鍾東錦 周美青 馬英九 苗栗 馬以南 馬英九基金會

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