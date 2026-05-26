快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

王金平：祝馬英九身體健康 爭議早日平息

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
王金平今現身立法院，與高雄在地鄉親參訪立院。立法院長韓國瑜與王金平、高雄在地鄉親相見歡。記者屈彥辰／攝影
王金平今現身立法院，與高雄在地鄉親參訪立院。立法院長韓國瑜與王金平、高雄在地鄉親相見歡。記者屈彥辰／攝影

馬英九基金會內部風波愈演愈烈，前總統馬英九身體狀況也成為輿論焦點。立法院前院長王金平今日表示，祝福馬英九身體健康，能有非常好的退休後生活，他不擔心馬辦風波上升成國民黨內鬥，應該會很快過去。

馬辦風波延燒，三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

王金平今日現身立法院，與高雄在地鄉親一起參訪立院。立法院長韓國瑜也與王金平、高雄在地鄉親相見歡。

王金平說，祝福馬英九身體更健康，一切更正常。爭議早日平息，恢復正常的生活，能夠有非常好的退休後生活。

針對馬辦風波是否可能上升成國民黨內鬥，王金平說，「不會啦，應該很快會過去啦，會平息的。」他也沒辦法建議什麼，因為他不曉得是非曲直。

王金平呼籲，大家相忍不只是為黨，也為這個社會。相忍也是為馬英九，大家能用智慧處理，早日平息。

王金平 馬英九 金溥聰 馬英九基金會

延伸閱讀

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

影／金溥聰曝馬英九堅持追究蕭王責任主因「520後要被送回家」

戴遐齡哽咽：得知家人向法院聲請輔助宣告 馬英九眼眶紅了

金溥聰揭蕭旭岑拿百萬現金照 葉元之：台商捐給馬英九本人而非基金會

相關新聞

王金平：祝馬英九身體健康 爭議早日平息

馬英九基金會內部風波愈演愈烈，前總統馬英九身體狀況也成為輿論焦點。立法院前院長王金平今日表示，祝福馬英九身體健康，能有非常好的退休後生活，他不擔心馬辦風波上升成國民黨內鬥，應該會很快過去。

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證。三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

傳王光慈對馬英九下跪磕頭還送醫 李德維坦言聽聞陳述「很震驚」

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，其中指控王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還到茶水間、廁所，甚至桌子底下。三人調查小組李德維表示，約詢時有聽到相關陳述，很震驚，他不去證實怎麼樣，但在跟王約談時，她的狀況「並不好。」

談馬英九基金會爭議 柯志恩：國民黨員都盼盡快落幕

馬英九基金會風波延燒，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，身為國民黨的一份子，大家都希望事件盡快落幕，「該釐清的就釐清、該怎麼處理就怎麼處理」。

基金會風波延燒 藍黨團：不便評論盼馬英九能好好的

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，引發熱議。對此，國民黨團書記長林沛祥說，盼前總統馬英九能夠好好的，畢竟現在已經卸任，他對國家有很多很多的貢獻，期待馬英九能好好休息。

調查馬英九是否收受境外資金？ 卓榮泰：一切依法處理

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰出示前執行長蕭旭岑與台商手捧現金合照，質疑未找到相關入帳記錄，蕭旭岑則說，台商希望捐給馬個人而非基金會，款項清楚。針對此舉是否涉及違法接受境外資金捐贈、會不會調查，行政院長卓榮泰26日在立法院指出，一切依法處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。