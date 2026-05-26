王金平：祝馬英九身體健康 爭議早日平息

馬英九基金會內部風波愈演愈烈，前總統馬英九身體狀況也成為輿論焦點。立法院前院長王金平今日表示，祝福馬英九身體健康，能有非常好的退休後生活，他不擔心馬辦風波上升成國民黨內鬥，應該會很快過去。

馬辦風波延燒，三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

王金平今日現身立法院，與高雄在地鄉親一起參訪立院。立法院長韓國瑜也與王金平、高雄在地鄉親相見歡。

王金平說，祝福馬英九身體更健康，一切更正常。爭議早日平息，恢復正常的生活，能夠有非常好的退休後生活。

針對馬辦風波是否可能上升成國民黨內鬥，王金平說，「不會啦，應該很快會過去啦，會平息的。」他也沒辦法建議什麼，因為他不曉得是非曲直。

王金平呼籲，大家相忍不只是為黨，也為這個社會。相忍也是為馬英九，大家能用智慧處理，早日平息。