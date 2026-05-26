基金會風波延燒 藍黨團：不便評論盼馬英九能好好的

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證，引發熱議。對此，國民黨團書記長林沛祥說，盼前總統馬英九能夠好好的，畢竟現在已經卸任，他對國家有很多很多的貢獻，期待馬英九能好好休息。

馬辦風波延燒，三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

林沛祥今在黨團記者會後回應，他們尊重所有人的發言，很希望看到這事情早點落幕，至於誰跟誰講了什麼話、誰對誰有什麼的表態，黨團不方便評論。但他們都很期待前總統馬英九能夠好好的，畢竟現在已經卸任，他對國家有很多很多的貢獻，期待馬英九能好好休息。