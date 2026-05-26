李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證。三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

李德維今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，針對基金會昨天提出的相關指控，除了蕭旭岑與台商手捧現金的照片，調查小組沒有見過以外，其他指控他們都有接到，在約談時，也都有請當事人說明。

對於金溥聰指王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還躲到茶水間、廁所，甚至桌子底下。李德維說，所謂「惡奴欺主」的指控非常嚴重，三人小組在約談時，當事人也說出了一段非常心酸的故事，那是他所陳述的事實或一段過程，他倒覺得這部分公說公有理、婆說婆有理，從這一面看的是惡奴欺主，但從另一個角度來看，很可能是職場霸凌、長官對下屬的欺壓。

有媒體報導指，王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症在治療當中。李德維證實，約詢時有聽到相關陳述，包括就醫紀錄、下飛機以後送醫院等相關情形，三人小組都有所了解，也從另外約談的人去了解狀況來比對，但不做主觀推斷，容他有點保留，「在這邊我們也不好講太多。」

李德維說，這部分三人小組不去做過多揣測，因為他們重視的是財政紀律問題，至於裡面大家有不同的爭執跟看法，留待大家來公評，事實勝於雄辯，所有真相最後都會浮上檯面。

不過，李德維質疑，基金會和金溥聰想方設法地要去證明對方犯罪了、有財政紀律、貪汙的問題，但沒有好好請當事人來做說明。昨天拿出一張所謂蕭旭岑跟台商的現金照片，他內心的確有震撼到，但沒有超出三人小組調查的範圍，「照片的背後，是不是已經納入了所謂的330萬元現金裡面，」這才是重點。

由於此案發展牽扯到馬英九的健康狀況，李德維秀出馬以南傳給金溥聰先生的訊息，當中提到「站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用。比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況。」

李德維說，這裡面沒有大家所想得這麼樣的簡單，馬前總統是不管對中華民國、對台灣，甚至對國民黨的指標性人物，如何好好來處理這件事情，才是三人小組的目標。三人小組無意袒護任何一方，只是把相關資料來做比對，把他們認為的事實寫在裡面，讓董事會知道。