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一定提告 蕭旭岑：金溥聰挾怨報復

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
馬英九基金會風暴加劇，圖為前執行長蕭旭岑（右）與前總統馬英九（左）多年前合影。圖／聯合報系資料照片 曾吉松
馬英九基金會風暴加劇，圖為前執行長蕭旭岑（右）與前總統馬英九（左）多年前合影。圖／聯合報系資料照片 曾吉松

馬英九基金會風暴擴大，前執行長蕭旭岑王光慈昨分別回應國安會前秘書長金溥聰等人指控。對於金溥聰提到，今年二月國共智庫論壇，王光慈以基金會的錢買機票赴陸會合，馬英九不知情。蕭旭岑說，「馬前總統絕對知道，但他忘記了」，且馬英九基金會參加國共智庫論壇有問題嗎？這不是等於推動兩岸交流？什麼時候這變成一個罪狀？

至於基金會指控接任國民黨副主席後仍持續領基金會高薪，蕭旭岑說，不覺得這問題很可笑嗎？他們幫基金會創造許多兩岸交流活動跟價值，重點在於做的事情都是對基金會有幫助的，顯示金溥聰對這件事的認識不清楚，格局比較小。

蕭旭岑還質疑，金溥聰在二○二四侯友宜競選總統選前之夜拒讓馬英九上台，馬非常不諒解，也多次向他抱怨、痛斥，說金溥聰過去多年做了很多他不知道的事情，當時他寫信勸馬英九「不要在意金的忘恩負義」，馬還說照他的建議辦理，但馬現在都忘了。蕭批評，金溥聰是挾怨報復，假借馬英九的健康狀況不斷誹謗，不能容忍，一定會提告。

對於王光慈對馬避不見面的指控，蕭旭岑說，事實上是王光慈身心受創，他們不忍心說，「因為王光慈看到馬總統就會發抖」；金溥聰利用馬英九的健康疑義，去大肆攻擊他跟王光慈，挑撥馬家感情、敗壞社會信任，讓馬英九形象被不斷掏空。

針對基金會指控蕭王架空馬英九，不讓出席活動。王光慈說，馬夫人周美青在去年十月透過隨扈指示，醫生表示馬英九已不適合再參加公開場合。因此，除了已答應不便取消的國民黨主席鄭麗文就任活動外，即不再安排馬出席公開活動。

此外，馬英九基金會質疑調查小組對蕭王有包庇嫌疑。三人小組發言人李德維說，除了台商與蕭旭岑合影是第一次看到，其他都有在調查範圍內，這與違反財政紀律有何關聯？他們要調查的是有無一帳兩報的問題，「如果有，就能證明私吞」，「但一帳一報的時候，怎麼認定是貪汙？」

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