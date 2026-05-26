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家人聲請輔助宣告「馬眼眶紅了」
馬英九基金會風暴，北院證實，馬家人已遞狀聲請「輔助宣告」。基金會代理執行長戴遐齡昨哽咽透露，董事長馬英九親自致電詢問時，馬以南一開始說沒這回事，後經查證確有此事，馬英九當場眼眶紅了，這幾天心情非常低落。
國安會前秘書長金溥聰也語帶哽咽說，「我今天要來，太太也勸我乾脆不要開記者會」；雖不忍太太落淚，但「我不能不管馬前總統」。
馬英九基金會昨舉行記者會，外界關注馬英九健康狀況。戴遐齡表示，她天天到基金會，也天天與馬英九見面。對於馬以南向法院聲請輔助宣告，馬英九完全不知情，非常驚訝。當天上午她向馬英九報告此事後，馬親自打電話給人在美國的馬以南，一開始馬以南說沒有這回事，後經查證確實有，「當時我在場，看到馬總統眼眶紅了，非常難過。」
金溥聰表示，讓證據說話是最佳釐清事實的方法，基金會強調是「涉嫌」，蕭、王如認為他們所言不實，那只有送法院，這也是馬英九說要依法究辦的原因。他一個多月前就跟馬英九說，可以協助釐清事實，但是釐清後要怎麼辦，他完全尊重馬的想法。
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