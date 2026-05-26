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金溥聰指蕭旭岑、王光慈 訪陸、升職都瞞著馬英九

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國安會前秘書長金溥聰等人昨公布前執行長蕭旭岑王光慈涉違反財政紀律事證，除收受台商捐款未入帳、違反財務內控原則，還有未經董事會通過，逕自遞補執行長職務等；並指過去一年，蕭、王兩人多次進出中國大陸，但許多行程都沒讓董事長馬英九知道，更交代同仁，若馬問起，就回「有跟他報告過」。

金溥聰指出，基金會的大小章及財務章皆由王光慈掌管，她一人兼任出納跟會計，嚴重違反財務內控原則；員工的薪資也全由王光慈決定，馬總統因信任她，沒有過問，也不知情。另外，基金會員工每年薪資是一千零廿萬元，蕭、王年薪就占近五百萬元。

另外，基金會指控，蕭旭岑擔任國民黨副主席的隔日，王光慈即宣布蕭旭岑擔任首席執行長，她則遞補為執行長，兩人職稱與薪資隨即在下個月自行調整；蕭持續領基金會薪水直到今年二月被解職，還安排基金會員工擔任副主席助理，這些馬英九皆不知情。

對於蕭旭岑表示，他所有事情都有向馬英九報告。金溥聰說，事實上，馬辦主任證實，過去一年蕭王兩人多次赴陸行程都沒讓馬英九知道，包括今年的國共智庫論壇，王光慈竟擅自挪用基金會經費購買機票赴陸與蕭旭岑會合，馬經常是看了新聞才知道。

金溥聰指，蕭旭岑還特別交代，若馬英九問起，就說「有跟他報告過」。辦公室主任因不想騙馬，沒有照辦；至少兩位員工訪談時也稱，曾被蕭、王交代，只要總統問任何事情，都說：「跟你報告過了，是你忘了。」且馬英九要找王光慈時，她都刻意不接電話；甚至常躲到廁所、茶水間或辦公桌下。

金溥聰也指，王光慈曾召集同仁開會，宣布今年五月廿日要把辦公室租約和租車約提前解約，「總而言之，就是要把馬總統送回家」；將來基金會如爆發任何狀況，責任都可以推給馬英九，說他「忘了」。

金溥聰說，馬英九的確承認自己短期記憶很差，常常講過的事情會忘記，但他也講得清楚，是否貪瀆與清廉，他沒有糊塗到分不出來的程度，蕭、王不可因馬英九身體狀況就欺騙他、欺負他。

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