金溥聰指蕭旭岑、王光慈 訪陸、升職都瞞著馬英九

國安會前秘書長金溥聰等人昨公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律事證，除收受台商捐款未入帳、違反財務內控原則，還有未經董事會通過，逕自遞補執行長職務等；並指過去一年，蕭、王兩人多次進出中國大陸，但許多行程都沒讓董事長馬英九知道，更交代同仁，若馬問起，就回「有跟他報告過」。

金溥聰指出，基金會的大小章及財務章皆由王光慈掌管，她一人兼任出納跟會計，嚴重違反財務內控原則；員工的薪資也全由王光慈決定，馬總統因信任她，沒有過問，也不知情。另外，基金會員工每年薪資是一千零廿萬元，蕭、王年薪就占近五百萬元。

另外，基金會指控，蕭旭岑擔任國民黨副主席的隔日，王光慈即宣布蕭旭岑擔任首席執行長，她則遞補為執行長，兩人職稱與薪資隨即在下個月自行調整；蕭持續領基金會薪水直到今年二月被解職，還安排基金會員工擔任副主席助理，這些馬英九皆不知情。

對於蕭旭岑表示，他所有事情都有向馬英九報告。金溥聰說，事實上，馬辦主任證實，過去一年蕭王兩人多次赴陸行程都沒讓馬英九知道，包括今年的國共智庫論壇，王光慈竟擅自挪用基金會經費購買機票赴陸與蕭旭岑會合，馬經常是看了新聞才知道。

金溥聰指，蕭旭岑還特別交代，若馬英九問起，就說「有跟他報告過」。辦公室主任因不想騙馬，沒有照辦；至少兩位員工訪談時也稱，曾被蕭、王交代，只要總統問任何事情，都說：「跟你報告過了，是你忘了。」且馬英九要找王光慈時，她都刻意不接電話；甚至常躲到廁所、茶水間或辦公桌下。

金溥聰也指，王光慈曾召集同仁開會，宣布今年五月廿日要把辦公室租約和租車約提前解約，「總而言之，就是要把馬總統送回家」；將來基金會如爆發任何狀況，責任都可以推給馬英九，說他「忘了」。

金溥聰說，馬英九的確承認自己短期記憶很差，常常講過的事情會忘記，但他也講得清楚，是否貪瀆與清廉，他沒有糊塗到分不出來的程度，蕭、王不可因馬英九身體狀況就欺騙他、欺負他。