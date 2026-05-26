聽新聞
0:00 / 0:00

收現金照片中台商 韓螢煥：百萬元捐馬個人 由蕭旭岑代收

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／連線報導

國安會前秘書長金溥聰昨天出示國民黨副主席蕭旭岑曾收一筆台商款項而未有入帳紀錄，並亮出蕭與手捧現金捐款的台商合照。照片中的台商韓螢煥回應表示，這筆一百萬元是捐給馬英九，由蕭旭岑代為接收，他當時並已向蕭表明「要怎麼用自由裁決就行」。

韓螢煥現為廈門台協會長，日前被推選為大陸全國台企聯會長候選人。本報昨致電韓螢煥詢問金溥聰所說內容，由於事發突然，他兩度回應表示「那我不知道」。但稍後，他進一步指出，相關款項當初是捐給馬英九，由蕭旭岑代為接收。他補充，自己當初也向蕭旭岑表示，（如何）使用你們自由決定就行，要怎麼用自由裁決就行，「就是很簡單，就這樣」。

韓螢煥表示，那筆捐款為新台幣一百萬元，印象中是二○二三年，但具體日期記不起來了。而就金溥聰指王光慈曾分兩次私下拿現金共一百二十萬元等情況，韓強調，「那他們的事」，自己不知道，也指自己並不認識王光慈，「我就是拿一百萬給蕭旭岑」。

蕭旭岑昨上午現身杭州，關於金溥聰出示照片拍攝地點，蕭旭岑透露，是在台灣的某飯店，而且還是在大廳。他並聲明，所謂未入帳的捐款，是因馬前總統禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬總統個人，馬總統指示一切用於公用，「有拍照也證明我光明正大」。

對於這一風波，有台商會長說，很多台商捐錢都不願意留名，這是他們在大陸台商圈的習慣做法。

台商 蕭旭岑 金溥聰

延伸閱讀

台商會長再度回應金溥聰疑問：錢是捐給馬英九的

回應百萬現金照風波…台商韓螢煥：捐給馬英九個人 與基金會無關

金溥聰稱蕭旭岑收錢沒入帳 照片裡的台商會長回應了

基金會秀與台商「手捧現金」合照…蕭旭岑：證明我坦蕩磊落 努力募款

相關新聞

馬英九基金會提事證…李德維稱「難認貪汙」 反批用低智商手法指控三人小組

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰今對前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律提出事證。三人調查小組成員李德維表示，整場記者會內容除了台商與蕭旭岑合影是第一次看到，其他指控都在調查範圍內；他們要調查的是年終獎金有無一帳兩報的問題，「如果有，就能證明私吞；但一帳一報的時候，怎麼認定是貪汙？怎麼認定錢進了口袋裡？」

金溥聰揭蕭旭岑拿百萬現金照 葉元之：台商捐給馬英九本人而非基金會

馬英九基金會風波延燒，國民黨立委葉元之今受訪說，從今天記者會內容來看，應該是部分台商捐款原本就是要捐給前總統馬英九本人，而非基金會，因此相關款項並未進入基金會帳戶，而屬於馬英九個人資金，自然也就沒有基金會指控兩人公益侵占的問題。

馬辦風暴 金溥聰秀現金照 蕭旭岑、王光慈：用於公務

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭指控違反財政紀律，董事長馬英九昨委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會提出事證，除指收受台商捐款，用現金發放年終獎金但未入帳，也未向董事會報告；並出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手捧一疊現金的合影，質疑蕭如何解釋這張照片？

收現金照片中台商 韓螢煥：百萬元捐馬個人 由蕭旭岑代收

國安會前秘書長金溥聰昨天出示國民黨副主席蕭旭岑曾收一筆台商款項而未有入帳紀錄，並亮出蕭與手捧現金捐款的台商合照。照片中的台商韓螢煥回應表示，這筆一百萬元是捐給馬英九，由蕭旭岑代為接收，他當時並已向蕭表明「要怎麼用自由裁決就行」。

金溥聰指蕭旭岑、王光慈 訪陸、升職都瞞著馬英九

國安會前秘書長金溥聰等人昨公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律事證，除收受台商捐款未入帳、違反財務內控原則，還有未經董事會通過，逕自遞補執行長職務等；並指過去一年，蕭、王兩人多次進出中國大陸，但許多行程都沒讓董事長馬英九知道，更交代同仁，若馬問起，就回「有跟他報告過」。

家人聲請輔助宣告「馬眼眶紅了」

馬英九基金會風暴，北院證實，馬家人已遞狀聲請「輔助宣告」。基金會代理執行長戴遐齡昨哽咽透露，董事長馬英九親自致電詢問時，馬以南一開始說沒這回事，後經查證確有此事，馬英九當場眼眶紅了，這幾天心情非常低落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。