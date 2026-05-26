收現金照片中台商 韓螢煥：百萬元捐馬個人 由蕭旭岑代收

國安會前秘書長金溥聰昨天出示國民黨副主席蕭旭岑曾收一筆台商款項而未有入帳紀錄，並亮出蕭與手捧現金捐款的台商合照。照片中的台商韓螢煥回應表示，這筆一百萬元是捐給馬英九，由蕭旭岑代為接收，他當時並已向蕭表明「要怎麼用自由裁決就行」。

韓螢煥現為廈門台協會長，日前被推選為大陸全國台企聯會長候選人。本報昨致電韓螢煥詢問金溥聰所說內容，由於事發突然，他兩度回應表示「那我不知道」。但稍後，他進一步指出，相關款項當初是捐給馬英九，由蕭旭岑代為接收。他補充，自己當初也向蕭旭岑表示，（如何）使用你們自由決定就行，要怎麼用自由裁決就行，「就是很簡單，就這樣」。

韓螢煥表示，那筆捐款為新台幣一百萬元，印象中是二○二三年，但具體日期記不起來了。而就金溥聰指王光慈曾分兩次私下拿現金共一百二十萬元等情況，韓強調，「那他們的事」，自己不知道，也指自己並不認識王光慈，「我就是拿一百萬給蕭旭岑」。

蕭旭岑昨上午現身杭州，關於金溥聰出示照片拍攝地點，蕭旭岑透露，是在台灣的某飯店，而且還是在大廳。他並聲明，所謂未入帳的捐款，是因馬前總統禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬總統個人，馬總統指示一切用於公用，「有拍照也證明我光明正大」。

對於這一風波，有台商會長說，很多台商捐錢都不願意留名，這是他們在大陸台商圈的習慣做法。