金溥聰揭蕭旭岑拿百萬現金照 葉元之：台商捐給馬英九本人而非基金會

馬英九基金會風波延燒，國民黨立委葉元之今受訪說，從今天記者會內容來看，應該是部分台商捐款原本就是要捐給前總統馬英九本人，而非基金會，因此相關款項並未進入基金會帳戶，而屬於馬英九個人資金，自然也就沒有基金會指控兩人公益侵占的問題。

葉元之今接受廣播節目專訪，他說從馬英九基金會原先指派的三人調查小組報告內容，以及現階段曝光的證據來看，仍應秉持無罪推定原則，目前看來蕭旭岑與王光慈應該都沒有問題；此外，三人調查小組是由董事會所指派，組成方式也相當公正。

葉元之感嘆，這起風波一路延燒至今，其實沒有任何人是真正的贏家，很多人都因此受傷，包括馬英九也受到很大傷害。不僅影響基金會未來發展，也讓過去跟隨馬英九的人分成兩派，甚至連家人之間都受到影響。

葉元之表示，不論誰對誰錯，或許馬英久真的有其身體上的狀況，但整起事件對外界而言，仍然充滿疑點，讓人霧裡看花。