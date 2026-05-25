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馬英九基金會提事證…李德維稱「難認貪汙」 反批用低智商手法指控三人小組

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會風波持續延燒，調查小組發言人李德維（中）下午接受媒體記者聯訪表示，「馬總統最後還是要回歸家庭，最後照顧他的只有老婆、女兒、姊姊，其他人都是外人」。記者許正宏／攝影
馬英九基金會風波持續延燒，調查小組發言人李德維（中）下午接受媒體記者聯訪表示，「馬總統最後還是要回歸家庭，最後照顧他的只有老婆、女兒、姊姊，其他人都是外人」。記者許正宏／攝影

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰今對前執行長蕭旭岑王光慈涉違財政紀律提出事證。三人調查小組成員李德維表示，整場記者會內容除了台商與蕭旭岑合影是第一次看到，其他指控都在調查範圍內；他們要調查的是年終獎金有無一帳兩報的問題，「如果有，就能證明私吞；但一帳一報的時候，怎麼認定是貪汙？怎麼認定錢進了口袋裡？」

針對基金會對蕭、王指控，以及質疑三人小組基於私誼或特定目的，有包庇嫌疑。李德維今下午回應，基金會今日指控，除了那一張蕭旭岑與台商的合照他沒看過，其他所講的東西都在小組調查範圍之內，而且只有多沒有少。而被指控人所提出的帳目與現金流向都有交代，三人小組並非不知有現金，也詢問過當事人，這在調查報告都寫得非常清楚。

李德維說，三人小組所要負責調查的是有無一帳兩報，也就是年終獎金有沒有在基金會支出了，卻又在其他帳戶出現了。如果一帳兩報，就可以證明有私吞、貪汙；但如果只有一帳一報，很難說他把這筆錢放進了口袋裡，所以這要釐清。王光慈所管理的帳戶不只是基金會，還包含馬辦及馬個人。金溥聰今也說，馬英九相信王光慈，所以財務交由她管理。

李德維認為，今天如果有台商或任何人跳出來說自己給了多少錢，但沒入帳，或入帳只入了一半，那大家可以說這有問題，但是沒有人知道錢從哪裡來，三人小組只能根據基金會給的資料去調查錢的流向，連基金會都沒有，三人小組怎麼會有？

李德維說，基金會看到的是基金會的面向，但三人小組看到的還有其他面向，他們只能從基金會提出的指控與被指控人提出的資料核對。如果基金會要用一張活動照片就想輕易指控三人小組與蕭、王有徇私，那小組的薛香川、尹啟銘跟馬英九有多少照片？「我寧可你拿一張照片出來指控我收了多少錢，我還覺得更實際，」用這樣低智商的手法來影射或指控，他們是不是生病了？

李德維認為，記者會揭露事證跟所謂的財政紀律關聯性有多少？且馬夫人周美青、馬大姐馬以南是那麼好糊弄的嗎？會無聊到去跟法院提出相關訴求嗎？不要再去扭曲人性，想毀滅人家的家庭。馬英九最後是要回歸家庭，真正能照顧他的只有他家人們，其他人都是外人。

他也嘆，從頭到尾基金會的指控就只是指控，完全沒有想邀請被指控人來說明，金溥聰說這原本是一件內部小事，不應該鬧大，但所作所為完全相反。當然或許有人站在支持指控方的立場，他覺得沒有問題，這都是社會多元的一環。

李德維重申，他無意去為當事人做任何辯解。但三人小組的調查是雙方面的、是負責、認真、沒有冤屈哪一邊的；今天拉拉雜雜講一大堆，大家仔細去思考，這一個多小時裡，光指責他的時間就占了六分之一，浪費這麼多公眾的時間，完全沒有意義。

至於基金會指控，王光慈未受邀出席國共智庫論壇，卻以基金會經費購買機票赴陸會合蕭旭岑。李德維說，他們的確有調查，但假如董事長認為這一筆機票錢不該出，或認為王擅自去參加，可以扣薪、不聘用、甚至要求還錢，但這跟財政紀律有關嗎？或因此說他把錢拿進口袋、貪汙嗎？他認為這有爭議。

李德維認為，馬英九有沒有授權，這是關鍵；所以這當然和身體健康有關，假如授權的人自己忘了，那不是很可怕嗎？三人小組在非常公允、執著地調查，如果董事會提出來有任何挑戰，都沒有問題，歡迎。

對於馬家人向法院聲請「輔助宣告」，李德維說，沒有一個家屬會想在沒需要的時候去做聲請，不會有太太或姊姊願意把自己弟弟的健康公諸於世，甚至拿到法院裁定，從事政治、任何工作要有一點人性，很多認為馬英九健康得不得了的好朋友，「請你們想一想，周美青、馬以南是笨蛋嗎？」

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