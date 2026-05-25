馬英九基金會提事證…李德維稱「難認貪汙」 反批用低智商手法指控三人小組

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰今對前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律提出事證。三人調查小組成員李德維表示，整場記者會內容除了台商與蕭旭岑合影是第一次看到，其他指控都在調查範圍內；他們要調查的是年終獎金有無一帳兩報的問題，「如果有，就能證明私吞；但一帳一報的時候，怎麼認定是貪汙？怎麼認定錢進了口袋裡？」

針對基金會對蕭、王指控，以及質疑三人小組基於私誼或特定目的，有包庇嫌疑。李德維今下午回應，基金會今日指控，除了那一張蕭旭岑與台商的合照他沒看過，其他所講的東西都在小組調查範圍之內，而且只有多沒有少。而被指控人所提出的帳目與現金流向都有交代，三人小組並非不知有現金，也詢問過當事人，這在調查報告都寫得非常清楚。

李德維說，三人小組所要負責調查的是有無一帳兩報，也就是年終獎金有沒有在基金會支出了，卻又在其他帳戶出現了。如果一帳兩報，就可以證明有私吞、貪汙；但如果只有一帳一報，很難說他把這筆錢放進了口袋裡，所以這要釐清。王光慈所管理的帳戶不只是基金會，還包含馬辦及馬個人。金溥聰今也說，馬英九相信王光慈，所以財務交由她管理。

李德維認為，今天如果有台商或任何人跳出來說自己給了多少錢，但沒入帳，或入帳只入了一半，那大家可以說這有問題，但是沒有人知道錢從哪裡來，三人小組只能根據基金會給的資料去調查錢的流向，連基金會都沒有，三人小組怎麼會有？

李德維說，基金會看到的是基金會的面向，但三人小組看到的還有其他面向，他們只能從基金會提出的指控與被指控人提出的資料核對。如果基金會要用一張活動照片就想輕易指控三人小組與蕭、王有徇私，那小組的薛香川、尹啟銘跟馬英九有多少照片？「我寧可你拿一張照片出來指控我收了多少錢，我還覺得更實際，」用這樣低智商的手法來影射或指控，他們是不是生病了？

李德維認為，記者會揭露事證跟所謂的財政紀律關聯性有多少？且馬夫人周美青、馬大姐馬以南是那麼好糊弄的嗎？會無聊到去跟法院提出相關訴求嗎？不要再去扭曲人性，想毀滅人家的家庭。馬英九最後是要回歸家庭，真正能照顧他的只有他家人們，其他人都是外人。

他也嘆，從頭到尾基金會的指控就只是指控，完全沒有想邀請被指控人來說明，金溥聰說這原本是一件內部小事，不應該鬧大，但所作所為完全相反。當然或許有人站在支持指控方的立場，他覺得沒有問題，這都是社會多元的一環。

李德維重申，他無意去為當事人做任何辯解。但三人小組的調查是雙方面的、是負責、認真、沒有冤屈哪一邊的；今天拉拉雜雜講一大堆，大家仔細去思考，這一個多小時裡，光指責他的時間就占了六分之一，浪費這麼多公眾的時間，完全沒有意義。

至於基金會指控，王光慈未受邀出席國共智庫論壇，卻以基金會經費購買機票赴陸會合蕭旭岑。李德維說，他們的確有調查，但假如董事長認為這一筆機票錢不該出，或認為王擅自去參加，可以扣薪、不聘用、甚至要求還錢，但這跟財政紀律有關嗎？或因此說他把錢拿進口袋、貪汙嗎？他認為這有爭議。

李德維認為，馬英九有沒有授權，這是關鍵；所以這當然和身體健康有關，假如授權的人自己忘了，那不是很可怕嗎？三人小組在非常公允、執著地調查，如果董事會提出來有任何挑戰，都沒有問題，歡迎。

對於馬家人向法院聲請「輔助宣告」，李德維說，沒有一個家屬會想在沒需要的時候去做聲請，不會有太太或姊姊願意把自己弟弟的健康公諸於世，甚至拿到法院裁定，從事政治、任何工作要有一點人性，很多認為馬英九健康得不得了的好朋友，「請你們想一想，周美青、馬以南是笨蛋嗎？」