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醫建議前總統馬英九不要再出席公開活動？台北榮總：這不能說、不能講

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於前總統馬英九健康情形，台北榮總面對媒體追問，僅低調表示，這是病人隱私，更是涉及國家前元首，均已超越院方職權，什麼都不能說、不能講。本報資料照片
對於前總統馬英九健康情形，台北榮總面對媒體追問，僅低調表示，這是病人隱私，更是涉及國家前元首，均已超越院方職權，什麼都不能說、不能講。本報資料照片

前總統馬英九健康備受關注，馬英九基金會前執行長蕭旭岑今表示，去年10月28日馬夫人周美青轉來榮總醫師訊息，建議他不能再有公開活動，但因11月1日已答應國民黨主席鄭麗文就職，所以協調只出席不致詞，但仍被媒體拍到大哭畫面，因此決定馬英九不再出席任何公開活動。對於，馬英九病情，台北榮總面對媒體詢問，僅表示，這是病人隱私，已超越院方職權，這不能說、不能講。

對於，馬英九不再出席任何公開活動，蕭旭岑說，「這是馬前總統、馬家人及夫人都知情且同意的事，如果所言不實，歡迎馬家人及夫人發新聞稿駁斥我」。

馬英九基金會前副執行長王光慈發出聲明指出，去年10月27日，周美青、馬大姐馬以南和馬英九女兒馬唯中到醫院和醫生開會。隔日周美青透過隨扈指示，醫生已經表示馬英九不適合再參加公開場合。因此除了11月1日已答應不便取消的國民黨主席就任活動外，即奉夫人指示不再安排馬前總統出席公開活動，相關物證都已於三人小組約談時提供。

台北榮總今面對媒體追問，僅低調表示，這是病人隱私，更是涉及國家前元首，均已超越院方職權，什麼都不能說、不能講。

馬英九 榮總 周美青 蕭旭岑 鄭麗文

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