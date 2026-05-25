回應馬英九基金會…李德維：要調查所有錢 抱歉，三人小組做不到

馬英九基金會風波持續延燒，馬英九委任國安會前秘書長金溥聰、執行長戴遐齡今天舉行記者會，秀出基金會前執行長蕭旭岑與台商手捧現金的照片，並表示沒找到該筆金額的紀錄，指控蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。對此，調查小組發言人李德維今天下午接受媒體記者聯訪，表示：「這張照片，我今天在記者會上，第一次看到。」並近一步說明：「你說120萬，我查到的不只120萬，而是更多，三人小組沒有對不起基金會」。

李德維坦言，若外界認為他沒有把所有事情查清楚，「真的不好意思，我是一個連照片、甚至基金會約談員工的會議紀錄都拿不到的人，你要我負責調查所有拿到的錢，抱歉，三人小組做不到。」

最後李德維呼籲基金會不要再扭曲人性、試圖毀滅他人家庭，說道：「馬總統最後還是要回歸家庭，最後照顧他的只有老婆、女兒、姊姊，其他人都是外人」。

馬英九基金會風波持續延燒，調查小組發言人李德維（中）下午接受媒體記者聯訪，說明執行長戴遐齡、金溥聰舉行記者會的控訴內容。記者許正宏／攝影