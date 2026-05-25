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蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

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蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九基金會今舉行記者會，國安會前秘書長金溥聰指出，前總統馬英九時常找不到副執行長王光慈，王甚至會躲到茶水間或辦公桌下。前執行長蕭旭岑表示，事實上是王光慈身心受創，看到馬英九就會發抖。

金溥聰指出，王光慈擔任基金會副執行長，去年10月自封為執行長，理論上應和馬英九有非常密切的互動。但根據同仁統計，從2025年2月17日到2026年2月25日被解職，長達一年的時間，王光慈一直躲著馬英九，兩人接觸只有五次，最後一次還是在發布解職令的那一天。王光慈特別交代同事「如果總統要找我，就說我不在。」

金溥聰說，同事證實，馬英九打分機找王光慈時，她都刻意不接；甚至有幾次總統特別走到基金會辦公室找她，王光慈常躲到廁所或茶水間，甚至有一次來不及躲，就躲到辦公桌的底下。這種行為匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬英九的說法有很大差別。更透露王光慈曾召集同仁開會，宣布今年5月20日要把馬英九辦公室租約和租車約提前解約，「總而言之，就是要把馬總統送回家」。

蕭旭岑回應，去年10月28日馬夫人周美青轉來榮總醫生訊息，建議他不能再有公開活動，但因11月1日已答應國民黨主席鄭麗文就職，所以協調只出席不致詞，但仍被媒體拍到大哭畫面，因此決定馬英九不再出席任何公開活動，「這是馬前總統、馬家人及夫人都知情且同意的事，如果所言不實，歡迎馬家人及夫人發新聞稿駁斥我」。

王光慈聲明也指，去年10月27日，周美青、馬大姐馬以南和馬英九女兒馬唯中到醫院和醫生開會。隔日周美青透過隨扈指示，醫生已經表示馬英九不適合再參加公開場合。因此除了11月1日已答應不便取消的國民黨主席就任活動外，即奉夫人指示不再安排馬前總統出席公開活動，相關物證都已於三人小組約談時提供。

對於金溥聰指控王光慈對馬避不見面，蕭旭岑說，事實上是王光慈身心受創，他們不忍心說，「因為王光慈看到馬總統就會發抖」。金溥聰利用馬英九的健康疑義去大肆攻擊他跟王光慈，但他們也都有家庭，不能縱容這樣謊言持續，因此他決定提告金溥聰等人。

蕭也批評，金溥聰挑撥馬家感情、敗壞社會信任，讓馬英九形象被不斷掏空，人神共憤，執行長戴遐齡等人助紂為虐，他們要為歷史負責，歷史會記得他們醜陋的面孔。

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