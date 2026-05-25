基金會秀與台商「手捧現金」合照…蕭旭岑：證明我坦蕩磊落 努力募款

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰出示前執行長蕭旭岑與台商手捧現金合照，質疑未找到相關入帳記錄。蕭旭岑今回應，企業或台商希望捐給馬個人，不要給基金會，款項非常清楚，他若要私用，根本不會大方拍照，照片反而證明他坦蕩磊落，有努力工作幫忙募款。

對於基金會出示與台商合影，蕭旭岑表示，該張照片反而證明他努力工作、幫基金會或馬英九募款。他拿到錢後馬上就交給基金會同事，因為他們堅持基金會的款項一定要入帳、開收據，但有企業界或台商希望捐給馬個人，希望不要直捐給基金會，所以款項非常清楚，如果他要私用這筆錢，根本不會大方拍照，這張照片反而證明他坦坦蕩蕩、光明磊落。

蕭旭岑說，他沒管錢是事實，錢怎麼運用或處理他不會過問，但今天有人託他要支持馬英九，「物理上我總是要交給王光慈吧？」這部分他覺得沒什麼問題。金溥聰沒有提出任何證據有一毛錢進他的口袋，反而證明這筆錢是公用，王光慈全部用於馬個人與公務支出，包含日月潭泳渡、春聯、年曆，相關物證都很清楚提交給調查小組，經過小組嚴格審核認為沒有不法，這張照片只能證明他和王說的都是事實。

至於金溥聰提到，今年二月國共智庫論壇，王光慈以基金會的錢買機票赴陸會合，馬英九對此不知情。蕭旭岑說，「馬前總統絕對知道，但他忘記了」，且馬英九基金會參加國共智庫論壇有問題嗎？這不是等於推動兩岸交流正面的？什麼時候這變成一個罪狀，不覺得好笑嗎？

另外，基金會指控接任國民黨副主席後仍持續領基金會相當高的薪資。蕭旭岑說，不覺得這問題很可笑嗎？他們幫基金會創造許多兩岸交流活動跟價值，這些問題在調查小組聽來也認為很可笑，「我們拿錢沒辦事嗎？」重點在於基金會做的事情都是對基金會有幫助的，這在外面會笑掉大牙，顯示金溥聰對這件事的認識不清楚，且格局比較小。

蕭旭岑也質疑，金溥聰2024年1月在侯友宜選前之夜拒絕讓馬英九上台，馬非常不諒解，也多次向他抱怨、痛斥，說金溥聰過去多年做了很多他不知道的事情，當時他還寫信勸馬英九「不要在意金的忘恩負義」，馬還說照他的建議辦理，但馬現在都忘了。他批評，金溥聰是挾怨報復，假借馬英九的健康狀況不斷誹謗，不能容忍，定會提告。