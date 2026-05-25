被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

馬英九基金會風暴延燒，國安會前秘書長金溥聰表示，王光慈曾分兩次私下拿現金共120萬元，並出示蕭旭岑與台商手捧現金合照，質疑未找到相關入帳記錄。王光慈聲明回應，馬英九基金會所指的未入帳款，因捐款人不願意入基金會帳留下紀錄，因此改捐給馬英九個人，經2024年3月15日與馬開會時請示，經馬英九同意收下並指示用於公務，會議紀錄已於三人小組約談時提供。

王光慈表示，捐給馬英九個人的捐款皆為現金，總額330萬元，從2024年5月開始支用，全數用於公務，包括辦公室庶務（燈具修繕、文具、庶務品採購、訂報費）、公務餐費、車資（計程車資及馬長途行程租車費）、郵資宅急便及快遞費、紅白事花禮費、2025年基金會年報和兩次陸生團訪台紀念冊的設計及印刷費、2025年端節禮品、2026年春節春聯和掛曆製作費。

另包括2025年年終獎金（於今年2月發放）、2025年三位基金會員工陪同馬英九訪問大陸的工作獎金、大九學堂相關活動的業務費及工作獎金、2024年5月馬卸任禮遇結束後的座車於住宅附近的停車租金、蘇建和案遺孤吳東諺的年度慰問金等，至今年農曆年前已全數支用完畢。王光慈說，由於餘額不足，除了她以外，其他所有員工的年終獎金都比照過去發放2個月，所有支出的相關憑證已於三人小組約談時提供。

王光慈表示，基金會委任會計師詢問關於2025年終獎金發放事宜時，她已在第二次回覆會計師時告知，因基⾦會慘淡澹經營，今年不發放年終獎金，而是由馬馬（指馬前總統）自掏腰包。相關對話紀錄已於三人小組約談時提供。

王光慈表示，2025年4、5⽉間，因報載檢調⼤規模發動對國民黨各地⽅黨部搜索，有⼈提醒馬英九基⾦會也可能是⽬標，她就將原本放於辦公室的⾺個⼈捐款交給一名長期跟隨馬前總統的隨扈保管，需要⽤時再請他拿來。

王光慈表示，該名隨扈於2025年12月經同事反應有疑似職場霸凌事件，經2次約詢相關當事人和辦公室其他人士後，她於2026年1月23日召開辦公室工作會議，強調辦公室絕不允許霸凌情況。該名隨扈於會中即提出辭呈，她即請他把代為保管的錢全數繳回，並從這筆用於公務的馬個人捐款，提出30萬作為年終獎金和感謝他長期服務馬前總統的感謝金。相關會議紀錄、該名隨扈請辭信及簽收現金的單據，已於三人小組約詢時提供。