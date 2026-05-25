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被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

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台商會長再度回應金溥聰疑問：錢是捐給馬英九的

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰質疑蕭旭岑有未入帳的收款，照片中的台商並秀出蕭與台商韓螢煥持現金合影照片，韓螢煥下午對本報表示，這筆錢是捐給馬英九的，當初由蕭旭岑代為接收，且以強調。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰質疑蕭旭岑有未入帳的收款，照片中的台商並秀出蕭與台商韓螢煥持現金合影照片，韓螢煥下午對本報表示，這筆錢是捐給馬英九的，當初由蕭旭岑代為接收，且以強調。記者曾原信／攝影

馬英九基金會內部紛擾歹戲拖棚，金溥聰今在記者會上指出，時任基金會執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆款項沒有入帳紀錄，並亮出照片顯示合影台商為甫被推選為大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥。韓螢煥在上午僅短回應後，下午進一步表示，這筆款項是捐給馬英九的，由蕭旭岑代為接收，「我跟他講這筆錢由你們使用」。

金溥聰在記者會上說，從基金會前執行長王光慈硬碟中，找到一張照片，顯示為韓螢煥捧著一大疊鈔票跟蕭旭岑合影，上傳日期是2023年10月。金溥聰聲稱「查了前後一兩年都沒找到類似金額的入帳紀錄」，旁邊台商是現任台商總會長韓螢煥（金溥聰口誤為韓煥螢）。

本報記者上午先致電韓螢煥詢問金溥聰在記者會上說的內容，並想要進一步詢問相關情況，由於事發突然，他僅兩度回應表示「那我不知道」。

記者下午再度致電韓螢煥，他進一步指出，「我當初是捐給馬英九的」，由蕭旭岑代為接收，「我跟他講這筆錢由你們使用、由你們自己去處理」，他並且再度補充強調，自己當初有向蕭旭岑表示，使用你們自由決定就行，要怎麼用自由裁決就行，「就是很簡單，就這樣」。

韓螢煥隨後也再度向記者表示，那筆捐款為新台幣100萬元，印象中是2023年，但具體日期記不起來了。對於金溥聰指王光慈曾分兩次私下拿現金共120萬元等情況，韓螢煥強調，「那他們的事，我不知道」，他指自己不認識王光慈，「我就是拿100萬給蕭旭岑」。

蕭旭岑則透過聲明表示，所謂未入帳的捐款，是因馬前總統卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬總統個人。在2024年3月相關的捐款向馬總統請示之後，馬總統指示一切用於公用，此一部分都有向調查小組說明。「至於那張照片，印象中是其中之一。有拍照也證明我光明正大，沒有任何問題」。

金溥聰 馬英九 台商

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