【專家之眼】舊臣反目 家醜盡揚

2026年5月25日，馬英九委託前國安會秘書長金溥聰召開記者會，公開展示照片與財務紀錄，指控基金會前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈收受台商捐款卻未入帳，並以現金私發年終獎金，帳冊上毫無留跡。這場記者會是繼今年3月馬英九正式宣布與兩人切割之後，又一輪大規模的公開攤牌，事態持續升溫，以致台灣政壇為之側目，對岸北京也不可能視若無睹。一場本屬機構治理的內部糾紛，就這樣一步步演變成全民圍觀的政治大戲。

中國歷史上有一個廣為人知的典故，說的是三國時代謀士郭嘉曾在曹操帳下力排眾議，諫阻曹操輕舉妄動。但世間之事，往往不是一人能獨力撐持。曹操晚年猜忌漸深，舊部之間嫌隙叢生，許多昔日一同打天下的文臣武將，最終不歡而散，甚至自相傾軋。郭嘉身後，曹操無數次感嘆倘若郭奉孝尚在，許多局面或許不至於此。這種「恨晚」的心理，說到底是因為識人不夠深，馭下不夠穩，讓人心在沒有察覺的情況下已悄悄離散。這個歷史場景與眼前的馬英九基金會風波，有著令人難以忽視的相似之處。

馬英九與蕭旭岑的淵源，可以追溯至擔任總統的年代，蕭長期以文膽身分貼身輔佐，在許多關鍵時刻都是馬的代言人與防火牆。正因如此，在基金會成立之初，由蕭擔任執行長，外界視之為理所當然，甚至是馬對其信任的公開背書。這樣的關係一旦破裂，就不僅僅是一個法人機構的人事更迭，而是積累多年的個人情誼的徹底潰散，那股傷痛，馬英九說是「心痛落淚」，相信所言非虛。

家醜不宜外揚，這句話有時候被人誤解為遮掩姑息的藉口，但它真正的意涵從來不是要人掩蓋不法，而是在面對內部糾紛時，首先要問的是，走上公開對決的那一步，究竟值不值得？財務問題若屬實，法律自有其途徑處理，交由主管機關調查、由司法追責，不需要雙方各自舉行記者會、各自操作媒體節奏，把一個公益基金會的醜陋內鬥變成全台灣的政治消費品。每一場記者會、每一次媒體放話，對於這個機構的公信力而言，都是一次新的傷口。

更讓人憂慮的是，這場內鬥延燒的方向愈來愈難以收拾。當蕭旭岑多次往返大陸、接觸台商的行程被拿出來公開渲染，當金溥聰在鏡頭前展示蕭與台協會長共持現金的合照，兩岸之間的敏感神經便已被牽動。馬英九基金會本以推動兩岸交流為重要任務，如今這場風暴所投射的種種疑雲，不論最終真相為何，都已讓這個機構在兩岸議題上的可信度大打折扣。

歷史上許多帝王的晚年，都有一個共同的困境，就是昔日忠心耿耿的臣屬，隨著時間流逝，或為私利、或因嫌隙，漸漸走向反目。問題不在臣屬改變了多少，而在於那個曾經能夠凝聚人心的核心，是否還能發揮它應有的力量。馬英九說此事「關乎他一生最重視的清廉操守」，這份執著令人尊敬，但若要保護清廉的名聲，更好的方式或許是靜待司法釐清，而不是在媒體的聚光燈下，讓曾經共事多年的舊臣與自己當眾割席，讓整個過程成為外界眼中一場真假難辨的倫理羅生門。

破鏡難以重圓，舊情亦難追回。馬英九基金會的這場風波，不管最終如何收場，留下的傷痕已難磨滅。那些本可在內部靜默消化的裂痕，如今已被一次又一次地暴露在日光之下，成為政治的素材、選舉的棋子，乃至兩岸觀察者解讀台灣政局的注腳。這對馬英九本人，對那個本應服務公益的基金會，恐怕都不是一個理想的結局。