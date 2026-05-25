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被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

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蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

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【專家之眼】舊臣反目 家醜盡揚

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰秀出基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並秀出大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥持現金合影照片。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九委任國安會前秘書長金溥聰（圖）等人舉行記者會說明，金溥聰秀出基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並秀出大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥持現金合影照片。記者曾原信／攝影

2026年5月25日，馬英九委託前國安會秘書長金溥聰召開記者會，公開展示照片與財務紀錄，指控基金會前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈收受台商捐款卻未入帳，並以現金私發年終獎金，帳冊上毫無留跡。這場記者會是繼今年3月馬英九正式宣布與兩人切割之後，又一輪大規模的公開攤牌，事態持續升溫，以致台灣政壇為之側目，對岸北京也不可能視若無睹。一場本屬機構治理的內部糾紛，就這樣一步步演變成全民圍觀的政治大戲。

中國歷史上有一個廣為人知的典故，說的是三國時代謀士郭嘉曾在曹操帳下力排眾議，諫阻曹操輕舉妄動。但世間之事，往往不是一人能獨力撐持。曹操晚年猜忌漸深，舊部之間嫌隙叢生，許多昔日一同打天下的文臣武將，最終不歡而散，甚至自相傾軋。郭嘉身後，曹操無數次感嘆倘若郭奉孝尚在，許多局面或許不至於此。這種「恨晚」的心理，說到底是因為識人不夠深，馭下不夠穩，讓人心在沒有察覺的情況下已悄悄離散。這個歷史場景與眼前的馬英九基金會風波，有著令人難以忽視的相似之處。

馬英九與蕭旭岑的淵源，可以追溯至擔任總統的年代，蕭長期以文膽身分貼身輔佐，在許多關鍵時刻都是馬的代言人與防火牆。正因如此，在基金會成立之初，由蕭擔任執行長，外界視之為理所當然，甚至是馬對其信任的公開背書。這樣的關係一旦破裂，就不僅僅是一個法人機構的人事更迭，而是積累多年的個人情誼的徹底潰散，那股傷痛，馬英九說是「心痛落淚」，相信所言非虛。

家醜不宜外揚，這句話有時候被人誤解為遮掩姑息的藉口，但它真正的意涵從來不是要人掩蓋不法，而是在面對內部糾紛時，首先要問的是，走上公開對決的那一步，究竟值不值得？財務問題若屬實，法律自有其途徑處理，交由主管機關調查、由司法追責，不需要雙方各自舉行記者會、各自操作媒體節奏，把一個公益基金會的醜陋內鬥變成全台灣的政治消費品。每一場記者會、每一次媒體放話，對於這個機構的公信力而言，都是一次新的傷口。

更讓人憂慮的是，這場內鬥延燒的方向愈來愈難以收拾。當蕭旭岑多次往返大陸、接觸台商的行程被拿出來公開渲染，當金溥聰在鏡頭前展示蕭與台協會長共持現金的合照，兩岸之間的敏感神經便已被牽動。馬英九基金會本以推動兩岸交流為重要任務，如今這場風暴所投射的種種疑雲，不論最終真相為何，都已讓這個機構在兩岸議題上的可信度大打折扣。

歷史上許多帝王的晚年，都有一個共同的困境，就是昔日忠心耿耿的臣屬，隨著時間流逝，或為私利、或因嫌隙，漸漸走向反目。問題不在臣屬改變了多少，而在於那個曾經能夠凝聚人心的核心，是否還能發揮它應有的力量。馬英九說此事「關乎他一生最重視的清廉操守」，這份執著令人尊敬，但若要保護清廉的名聲，更好的方式或許是靜待司法釐清，而不是在媒體的聚光燈下，讓曾經共事多年的舊臣與自己當眾割席，讓整個過程成為外界眼中一場真假難辨的倫理羅生門。

破鏡難以重圓，舊情亦難追回。馬英九基金會的這場風波，不管最終如何收場，留下的傷痕已難磨滅。那些本可在內部靜默消化的裂痕，如今已被一次又一次地暴露在日光之下，成為政治的素材、選舉的棋子，乃至兩岸觀察者解讀台灣政局的注腳。這對馬英九本人，對那個本應服務公益的基金會，恐怕都不是一個理想的結局。

蕭旭岑 金溥聰 國安會 馬英九 王光慈

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