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否認掐脖傳聞…金溥聰：馬英九僅大聲斥王光慈「為什麼不聽我話」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（中）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（中）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影

馬英九基金會鬧家變，媒體報導，傳出前總統馬英九去年六月率團赴中國出席海峽論壇，疑在行程中一度因桌上名牌字體情緒失控，掐捏前執行長王光慈的脖子。國安會前秘書長金溥聰說，他致電隨行人員查證，得知馬英九是很生氣，大聲斥王光慈「你為什麼不聽我的話」，怎麼會去掐她的脖子？有人可以出來指證嗎？

金溥聰今舉行記者會說明前執行長蕭旭岑、王光慈涉案事證，對於媒體報導指馬曾對王動手，金溥聰說，放出這些消息的人不要用匿名，是誰說馬英九掐了王光慈的脖子？他跟馬英九提及這件事，馬都錯愕了。後來經打聽，馬英九坐的是中型巴士，只能坐幾個人，所謂「全體在場的學員感到錯愕驚嚇」，但學生坐的是另一輛大型巴士，根本不知道有這件事情。

金溥聰說，隨行人員表示，馬英九是很生氣、聲音很大，在會場發一次脾氣，並對王光慈說「你為什麼不聽我的話？」他透露，馬英九從去年6月開始就覺得不安，王光慈一直躲著他找不到人，所以當然會累積很多情緒，講話非常大聲。讓同行人感到訝異「這不像平常的馬英九，」但馬連罵人都沒有，怎麼會去掐王光慈的脖子？這是非常惡意的。

至於蕭旭岑表示，希望求見馬說明但不得其門而入。金溥聰說，蕭旭岑說要來見馬英九，也沒有打電話來，只是在媒體上講。根據他的了解，蕭旭岑剛開始是說要跟國民黨主席鄭麗文一起來見馬英九，馬說通電話就好，但他們不肯通電話，後來就沒有下文了。

金溥聰也嘆，馬英九原本只是堅持要在蕭、王的解職聲明上表達，從此以後這兩人不能再代表馬英九基金會跟馬英九總統，意思就是劃清界線，目的就是防止萬一以後他們做什麼事，不要牽扯到他，「只是一個小小基金會內部處理問題，怎麼會搞到這麼大風波？」今天就是把話講開、把證據拿出來，社會自有公評。

王光慈 馬英九 金溥聰 蕭旭岑 馬英九基金會

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