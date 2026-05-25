戴遐齡哽咽：得知家人向法院聲請輔助宣告 馬英九眼框紅了

馬英九基金會風暴延燒，前總統馬英九妻子周美青、胞姊馬以南日前聲明，盼馬英九真正退休安享餘年。北院證實，馬家人已遞狀，案由是輔助宣告。基金會代理執行長戴遐齡哽咽表示，馬英九親自打給馬以南，一開始馬大姐說沒這回事，後經查證確有此事，馬英九當場眼框紅了，這幾天心情非常低落。

戴遐齡表示，她天天到基金會，也天天跟馬英九見面。對於馬以南聲請輔助宣告這件事情，馬英九完全不知情，非常驚訝。她記得那天早上跟馬報告這件事後，馬親自打電話給人在美國的馬以南，一開始馬以南說沒有這回事，後來經過查證確實有這件事，「當時我在場，看到馬總統眼眶紅了，非常難過。」戴也哽咽表示，每天早上她要把相關資料拿給馬看、跟他討論，所以知道馬這幾天心情非常非常不好、非常低落。

對於周美青也發表聲明，但馬英九表示，深感錯愕與遺憾。國安會前秘書長金溥聰說，家人之間、夫妻之間的事情，他不予評論。

至於何時正式提告？金溥聰說，馬英九的指示就是盡快，所以他們才這麼倉促立刻行動。原本基金會預計在27日，沒等到調查小組報告出來之後再開記者會，但調查小組提前做了一個調查報告的總結，所以他們必須立刻做回應，否則如果不出來做說明，未來幾天媒體的報導，很難想像會是什麼情形。