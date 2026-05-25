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戴遐齡哽咽：得知家人向法院聲請輔助宣告 馬英九眼框紅了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明，執行長戴遐齡提到馬英九現況時，數度哽咽。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明，執行長戴遐齡提到馬英九現況時，數度哽咽。記者曾原信／攝影

馬英九基金會風暴延燒，前總統馬英九妻子周美青、胞姊馬以南日前聲明，盼馬英九真正退休安享餘年。北院證實，馬家人已遞狀，案由是輔助宣告。基金會代理執行長戴遐齡哽咽表示，馬英九親自打給馬以南，一開始馬大姐說沒這回事，後經查證確有此事，馬英九當場眼框紅了，這幾天心情非常低落。

戴遐齡表示，她天天到基金會，也天天跟馬英九見面。對於馬以南聲請輔助宣告這件事情，馬英九完全不知情，非常驚訝。她記得那天早上跟馬報告這件事後，馬親自打電話給人在美國的馬以南，一開始馬以南說沒有這回事，後來經過查證確實有這件事，「當時我在場，看到馬總統眼眶紅了，非常難過。」戴也哽咽表示，每天早上她要把相關資料拿給馬看、跟他討論，所以知道馬這幾天心情非常非常不好、非常低落。

對於周美青也發表聲明，但馬英九表示，深感錯愕與遺憾。國安會前秘書長金溥聰說，家人之間、夫妻之間的事情，他不予評論。

至於何時正式提告？金溥聰說，馬英九的指示就是盡快，所以他們才這麼倉促立刻行動。原本基金會預計在27日，沒等到調查小組報告出來之後再開記者會，但調查小組提前做了一個調查報告的總結，所以他們必須立刻做回應，否則如果不出來做說明，未來幾天媒體的報導，很難想像會是什麼情形。

戴遐齡 馬英九 周美青

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馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰舉行記者會，公布基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律事證。金溥聰表示，王光慈曾召集同仁開會，宣布今年5月20日要把馬英九辦公室租約和租車提前解約，就是要把馬英九送回家。馬英九堅持要將此事移送法院，追究責任的主因之一是，若當初未將兩人解職，畫清界線，他今天已經被送回家了，將來基金會如爆發任何狀況，所有責任都可以推給馬英九，說他忘了。

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曾任馬英九基金會執行長的蕭旭岑中午發表聲明，他說，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，他有舉證說明，金溥聰等人卻執意開記者會，散布不實訊息，他決定對金溥聰與今天記者會的人士提告，請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。

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馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案事證。金溥聰說，蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一、兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片要如何解釋。

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馬英九基金會風暴延燒，前國安會秘書長金溥聰今在記者會上指出，基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並亮出照片顯示合影台商為甫被推選為大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥。韓螢煥對相關情況則表示，「我不知道」。

戴遐齡哽咽：得知家人向法院聲請輔助宣告 馬英九眼框紅了

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馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明，金溥聰開場即表示自己非基金會人員，因此可不受限制談論，隨後透露馬英九一直擔心基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「背著他跑大陸，不知道做什麼事」，在記者會上金溥聰更公布王光慈硬碟中找到的照片，為台商韓螢煥捧著一大疊鈔票跟蕭旭岑合影，上傳日期是2023年10月。金溥聰表示，查了前後一兩年都沒找到類似金額的入帳紀錄，因此質疑蕭旭岑一直聲稱沒接觸台商捐款、沒碰錢的說法是說謊。

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