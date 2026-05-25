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金溥聰替馬開記者會 避談馬家等敏感議題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前國安會秘書長金溥聰25日針對馬英九基金會爭議舉行記者會。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
前國安會秘書長金溥聰25日針對馬英九基金會爭議舉行記者會。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

前國安會秘書長金溥聰在記者會避談蕭王金流，還有馬與夫人周美青的關係！針對馬英九基金會近月爭議，金溥聰25日於記者會表示，會儘快對前執行長蕭旭岑王光慈提告。他也希望透過記者會將話說清楚。不過對於錢是否真的進入蕭王兩人的口袋，還有馬與夫人周美青的關係，金溥聰都避談。

馬英九文教基金會從3月起爆發財務爭議，基金會指控國民黨副主席、前執行長蕭旭岑與前執行長王光慈涉嫌背信與公益侵占，並由前國安會秘書長金溥聰召開記者會公布相關事證，並接受媒體提問。

調查小組追問健康

媒體質疑，若馬前總統身體健康、溝通正常，且對於清廉相當在乎的話，為何不親自召開記者會？金溥聰回應說，由於媒體上報導不友善，且光是他個人就已經被妖魔化，無法保證馬是否會被媒體刁難，因此由馬委託他召開記者會，他也同時出示馬5月23日給他的委託書。

由於李德維、薛香川與尹啟銘三人調查小組指控金溥聰沒有將同仁訪談紀錄給調查小組，且蕭旭岑也說離職之後就已經見不到馬英九，外界好奇基金會是否有對兩人採訪或約談？金溥聰回應說，三人調查小組都可以自己去訪談，基金會也有將董事會的會議紀錄提供，並沒有杯葛的狀況，是調查小組少問1人，且都是問馬的健康問題，沒有針對事證。

剩下都交給法院

針對馬家大姐馬以南向台北地方法院申請「輔助宣告」，基金會執行長戴遐齡哽咽回應說，她天天到基金會給馬前總統送資料，知道此事當天馬英九還打給馬以南，馬以南在美國雖表示沒有這件事情，但事後確定屬實時，馬英九眼眶紅紅的，不懂為何會發生這樣的事情？

不過現場有民眾質疑，錢是否真的進入前執行長蕭旭岑與王光慈的口袋？且質疑金溥聰召開記者會的作法不符合公司治理原則，應該給蕭王兩人說明的機會。金溥聰僅表示，若這些都說不清楚，剩下就交給法院吧。馬英九基金會顧問廖繼斌甚至不滿上前把麥克風拿走，並痛批「相關法律我比你熟」。

避免他人妖魔化

有記者詢問，國民黨很多人擔心這件事情影響選情，但金溥聰回應說，這原本是基金會小小的內控事件，他沒想到會鬧得這麼大，他向來都是被動回應，如今把話說開，希望不要再讓有人可以夸夸其談，還有媒體對他個人的妖魔化，若之後有後續的抹黑，他也會採取行動。

本報記者提問，為何馬英九與妻子周美青的聲明說法完全不同，兩人的互動有甚麼狀況？對此，金溥聰僅回應說，與財政紀律無關的事情，他不多作回應。

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曾任馬英九基金會執行長的蕭旭岑中午發表聲明，他說，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，他有舉證說明，金溥聰等人卻執意開記者會，散布不實訊息，他決定對金溥聰與今天記者會的人士提告，請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。

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影／秀出照片 金溥聰曝蕭旭岑收錢沒入帳

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