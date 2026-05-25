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金溥聰曝馬英九堅持追究蕭王責任主因「520後要被送回家」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。記者曾原信／攝影

馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰舉行記者會，公布基金會前執行長蕭旭岑王光慈涉違反財政紀律事證。金溥聰表示，王光慈曾召集同仁開會，宣布今年5月20日要把馬英九辦公室租約和租車提前解約，就是要把馬英九送回家。馬英九堅持要將此事移送法院，追究責任的主因之一是，若當初未將兩人解職，畫清界線，他今天已經被送回家了，將來基金會如爆發任何狀況，所有責任都可以推給馬英九，說他忘了。

金溥聰指出，王光慈擔任基金會副執行長，去年10月自封為執行長，應和馬英九有非常密切互動。但根據同仁統計，從2025年2月17日到2026年2月25日解職，長達一年時間，王光慈一直躲著馬英九，兩人接觸只有五次，最後一次還是在發布解職令的那一天。王光慈交代同事，如果總統要找她，就跟總統說她不在。

金溥聰說，同事證實馬總統打分機找王光慈時，她都刻意不接；有幾次總統走到辦公室找她，王光慈常躲到廁所或茶水間，有一次來不及躲，就躲到辦公桌底下。這種行為匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬英九的說法，有很大差別。

金溥聰表示，王光慈去年11月7日召集三位同仁開會，宣布今年5月20日要把馬辦租約和租車提前解約，只留下基金會一間房間。當時王光慈用詞非常重，他不願意講出來，馬英九如果看到會非常不舒服，會更傷心。總而言之，就是要把馬英九送回家。王光慈的規畫，是要把馬英九推為榮譽董事長，董事薛香川接任董事長。這個規畫從來沒有跟馬提及。王光慈說馬英九的健康應由家人負責，不是馬英九基金會；同仁問到，這件事情是不是應該先跟馬家人商量，王光慈回答，再說。

金溥聰說，蕭、王不可因馬英九身體的狀況就欺騙他，欺負他，今天事情發展到這麼大的風波，不是他們一開始所願，剛開始他們非常低調處理，強調基金會的內部整頓，財政紀律。蕭旭岑在外面片面之詞，造成外人介入，王光慈也不出面，都私下放話，所以他們應該要負很大的責任。

金溥聰指出，他將調查細節公布，所引用的都是現場參與內部調查時所掌握的，都有錄音為證，所有人都可以接受檢驗，讓社會公評。馬英九堅持清廉原則，是不是應該尊重他的意見，即使身體有狀況，但在跟他們討論這些事情的時候，律師可見證，馬是清醒的，意識非常清楚。過去兩個月看到馬英九無數次講到蕭王時很激動，令人非常不忍，所以不要口口聲聲說保護馬英九。

金溥聰說，即使馬英九身體有狀況，初期最需要的就是跟大家多社交，多活動。但以前的內閣閣員要見馬英九，都非常困難。如果把他送回家，是不是就更減少了白天的活動。

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蕭旭岑喊告！斥金溥聰狹怨報復抹黑 籲三人小組公布調查報告

曾任馬英九基金會執行長的蕭旭岑中午發表聲明，他說，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，他有舉證說明，金溥聰等人卻執意開記者會，散布不實訊息，他決定對金溥聰與今天記者會的人士提告，請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。

金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問：如何解釋未有入帳記錄？

馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案事證。金溥聰說，蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一、兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片要如何解釋。

金溥聰稱蕭旭岑收錢沒入帳 照片裡的台商會長回應了

馬英九基金會風暴延燒，前國安會秘書長金溥聰今在記者會上指出，基金會前執行長蕭旭岑曾經收了台商一筆錢沒有入帳紀錄，並亮出照片顯示合影台商為甫被推選為大陸全國台企聯會長候選人的廈門台協會長韓螢煥。韓螢煥對相關情況則表示，「我不知道」。

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馬英九基金會風暴延燒，前總統馬英九妻子周美青、胞姊馬以南日前聲明，盼馬英九真正退休安享餘年。北院證實，馬家人已遞狀，案由是輔助宣告。基金會代理執行長戴遐齡哽咽表示，馬英九親自打給馬以南，一開始馬大姐說沒這回事，後經查證確有此事，馬英九當場眼框紅了，這幾天心情非常低落。

影／秀出照片 金溥聰曝蕭旭岑收錢沒入帳

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明，金溥聰開場即表示自己非基金會人員，因此可不受限制談論，隨後透露馬英九一直擔心基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「背著他跑大陸，不知道做什麼事」，在記者會上金溥聰更公布王光慈硬碟中找到的照片，為台商韓螢煥捧著一大疊鈔票跟蕭旭岑合影，上傳日期是2023年10月。金溥聰表示，查了前後一兩年都沒找到類似金額的入帳紀錄，因此質疑蕭旭岑一直聲稱沒接觸台商捐款、沒碰錢的說法是說謊。

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